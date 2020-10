TV-Tipps am Mittwoch

28.10.2020 06:00 Uhr

Im Thriller "Exit" (Das Erste) verschwindet die Mitentwicklerin einer künstlichen Intelligenz spurlos. In "Rush" (NITRO) liefern sich die Rennfahrer James Hunt und Niki Lauda ein Duell mit Folgen. Bei "The Taste" (Sat.1) steht das große Finale an.

20:35 Uhr, Das Erste, Exit, Zukunftsthriller

Linus (Friedrich Mücke), Luca (Laura de Boer), Bahl (Aram Tafreshian) und Malik (Jan Krauter) befinden sich in Tokio im Jahre 2047. In einem Hotel stehen sie kurz davor, ihr „Infinitalk“ an den Unternehmer Linden Li (David Tse) zu verkaufen. Nach diesem Deal hätten sie alle finanziell für immer ausgesorgt. Luca, die Ex-Verlobte von Linus, macht allerdings einen Rückzieher und ist gegen das Geschäft. Am nächsten Morgen ist sie verschwunden, ohne eine Nachricht an ihre Kollegen hinterlassen zu haben. Auf der Suche nach Luca entwickelt Linus langsam, aber sicher Zweifel an seinen Freunden, an seinen Feinden und letztendlich an sich selbst.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

„Da kommst Du nie drauf!“ ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Jürgen von der Lippe, Désirée Nosbusch, Giovanni Zarrella, Atze Schröder, Judith Williams und Christian Sievers dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, NITRO, Rush – Alles für den Sieg, Rennfahrerdrama

Anfang der 1970er-Jahre kämpfen die höchst unterschiedlichen Rennfahrer Niki Lauda (Daniel Brühl) und James Hunt (Chris Hemsworth) um den Aufstieg in der Formel 1. Während der disziplinierte Lauda ehrgeizig an seiner Karriere feilt, stürzt sich Naturtalent Hunt ins glamouröse Jetset-Leben. Ihre Rivalitäten tragen sie nicht nur in spektakulären Rennen aus, sondern auch in Wortgefechten jenseits der Rennbahn. Bis zum legendären Rennen 1976 am Nürburgring, der gefährlichsten aller Rennstrecken, steht Lauda auf dem ersten Tabellenplatz. Doch auf regennasser Fahrbahn baut er einen dramatischen Crash.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Geschmacksexplosionen im großen Finale! In der ersten Runde „Süß oder Herzhaft“ schauen gleich zwei ausgezeichnete Gastjuroren auf die Finger unserer Kandidaten. Wer hier besteht, darf im Solokochen zeigen, dass sich Gegensätze anziehen: Welche Kreationen entstehen aus Minze, Feige, Süßkartoffel, Orange und Haselnuss? Das Entscheidungskochen verlangt noch einmal alles ab: Gefordert wird eine vegetarische Vorspeise, ein Hauptgang mit Fisch oder Fleisch sowie ein süßes Dessert.

20:15 Uhr, kabel eins, Ronin, Gangsterthriller

Ein Team von Spezialisten rund um den Amerikaner Sam (Robert De Niro) – Profis auf den Gebieten Waffen, Überwachung und verdeckte Operationen – wird auf einen hoch brisanten Job angesetzt. Sie sollen einen Alukoffer an sich bringen, an dem nicht nur ihr Auftraggeber, sondern auch die IRA, die Russen und einige andere Gruppierungen interessiert sind. Als sie den Koffer endlich in den Händen halten, wird klar, dass jemand versucht, sie auszutricksen. Eine äußerst gefährliche Verfolgungsjagd beginnt.

