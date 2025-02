Die Toten von Salzburg, Star Trek, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Toten von Salzburg: Süßes Gift" (ZDF) wird der Chauffeur eines hohen Politikers ermordet. Der junge James T. Kirk beginnt in "Star Trek" (kabel eins) seine Karriere bei der Sternenflotte. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) geht dem vermeintlichen Selbstmord einer jungen Frau nach.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Süßes Gift, Krimi

Im Salzburger Hotel Menuett herrscht großer Medienrummel. Der bayerische Energieminister Wittmann (Johannes Zirner) und die Landtagspräsidentin aus Salzburg (Susanne Czepl) verkünden auf einer Pressekonferenz den Umstieg auf Biogas als nachhaltige Energiequelle. Der geschäftstüchtige Unternehmer Nussbaumer (Karl Fischer) soll mit seiner neuen Biogasanlage die Umsetzung vorantreiben. Unter den Zuhörern befindet sich Hauptkommissar Mur (Michael Fitz), der als verdeckter Personenschützer für Wittmann im Einsatz ist. Auch Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer), ein alter Schulfreund Nussbaumers, und dessen Ehemann Rene (Michael Schönborn) sind anwesend. Die Situation eskaliert, als Wittmanns Fahrer vor den Augen aller tot aus dem Wagen kippt – er wurde vergiftet.

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek, Sci-Fi-Abenteuer

Das romulanische Schiff "Narada", unter dem Kommando von Captain Nero (Eric Bana), taucht aus der Zukunft auf und attackiert das Föderationsraumschiff "Kelvin". Nachdem Nero dessen ersten Offizier tötet, übernimmt Captain George Kirk (Chris Hemsworth) die Führung. Es gelingt ihm, die Crew zu evakuieren – darunter seinen neugeborenen Sohn James T. Kirk -, bevor er sich selbst opfert und das Schiff zerstört, um die Romulaner aufzuhalten. Doch Nero gibt sich nicht geschlagen. Er macht die Föderation und insbesondere Spock für den Untergang von Romulus und den Verlust seiner Familie verantwortlich – und sinnt auf Rache.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Treuetest, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) plant, mit seiner Freundin Silke (Nadja Becker) zusammenzuziehen. Doch dann trifft er auf die attraktive Charlotte (Nele Kiper), die ihn offensiv umgarnt. Ekki lässt sich darauf ein und ist einem Seitensprung nicht abgeneigt. Doch als er von der Toilette zurückkommt, ist Charlotte plötzlich verschwunden. Am nächsten Tag erfährt er aus den Nachrichten, dass sie aus dem Fenster gesprungen ist. Er glaubt nicht an einen Selbstmord und bittet Wilsberg (Leonard Lansink), Nachforschungen anzustellen. Schnell stellt sich heraus, dass Charlotte als Treuetesterin arbeitete.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow

In aufregenden Parcours rasen Murmeln durch Kurven und springen über riskante Hindernisse. Moderiert wird das Spektakel von Mirja Boes, während Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld die packenden Ereignisse kommentiert. Prominente Teilnehmer treten in dieser einzigartigen Murmel-Challenge an und kämpfen um das Preisgeld für ihre Publikumsblöcke.