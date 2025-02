Querschuss, Star Trek Into Darkness, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Querschuss" (Das Erste) muss eine Familie den Suizid ihres Patriarchen verkraften. Auf RTL ist Robert Habeck zu Gast bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab". In "Star Trek Into Darkness" (kabel eins) kommt es zu einem tödlichen Anschlag.

20:15 Uhr, Das Erste, Querschuss, Drama

Kurz vor seinem 80. Geburtstag nimmt sich Großvater Joachim (Rainer Kühn) völlig unerwartet das Leben. Seine Familie bleibt fassungslos und tief erschüttert zurück. Besonders Sohn Andreas (Christian Berkel) wird von Trauer und hilfloser Wut übermannt. Seine Frau Bibi (Bibiana Beglau) sowie die beiden Kinder (Thomas Prenn und Stella Kann) versuchen auf ihre eigene Weise, mit dem Verlust umzugehen. In diese ohnehin angespannte Lage platzt Andreas' Schwester Ulrike (Andrea Sawatzki), um die er sich stets kümmern musste, während sie von den Eltern immer bevorzugt wurde.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show

Heute startet Stefan Raabs neue Fernsehsendung DGHNDMBSR, in der er hochkarätige Gäste empfängt. Zum Auftakt spricht er mit Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck über die aktuelle politische Situation kurz vor der Bundestagswahl und entlockt ihm dabei auch persönliche Geschichten. Außerdem zu Gast ist Barbara Schöneberger, die den deutschen ESC-Vorentscheid präsentiert. Für Unterhaltung sorgt zudem Publikumsliebling Elton, der als Spielleiter durch die Sendung führt.

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek Into Darkness, Sci-Fi-Action

Nach einem verheerenden Angriff auf das Waffenlabor der Sternenflotte in London, bei dem mehrere Menschen sterben, kommt der Oberste Rat zu einer Krisensitzung zusammen. Unter den Anwesenden sind auch Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) und Admiral Pike (Bruce Greenwood). Gerade als der Admiral den Namen des Attentäters, John Harrison, verkündet, wird das Gebäude attackiert. Harrison gelingt die Flucht, doch die Crew der Enterprise setzt alles daran, ihn aufzuspüren.

20:15 Uhr, Sat.1, Kannste (nochmal) Kanzler??, Politiktalk

Politikunterricht der besonderen Art: 18 Schüler stellen ihre Fragen, und Olaf Scholz sowie Friedrich Merz müssen antworten. Die Themen sind genau die, die Kinder besonders beschäftigen, denn es geht um ihre Zukunft: Klimaschutz, drohende Arbeitslosigkeit und Migration. Welcher Kanzlerkandidat kann die Fragen klarer und verständlicher beantworten? Wer kann die jungen Fragesteller mit seinen Argumenten mehr überzeugen? Am Ende verteilen die Schüler ihre ganz eigene Benotung.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gegen den Strom, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) hat das Haus seiner verstorbenen Tante mitsamt Ackerland geerbt – doch das bringt unerwartete Schwierigkeiten mit sich. Als er gemeinsam mit Wilsberg (Leonard Lansink) im Haus eine Leiche entdeckt, wird schnell klar, dass er in eine verzwickte Angelegenheit geraten ist. Der Tote, Bauer Habich, hatte sich mit den Stadtwerken angelegt, weil er mit seiner Biogasanlage das gesamte Dorf mit Strom versorgen wollte – was den Stadtwerken ein Dorn im Auge war. Auch Oliver Brandstetter (Godehard Giese) profitiert auffällig von Habichs Tod. Zudem stößt Wilsberg auf eine brisante Verbindung: Oliver scheint eine Affäre mit der jungen Witwe des wohlhabenden Bauern zu haben.