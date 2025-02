Sörensen fängt Feuer, ... TV-Tipps am Mittwoch

19.02.2025

Im Ersten überfährt Kommissar Sörensen beinahe eine junge, verwirrte Frau. In Sat.1 startet "Das große Promibacken" in eine neue Runde. In "Lillys Verschwinden" (ZDF) ermitteln die Eltern des verschwundenen Mädchens auf eigene Faust.

20:15 Uhr, Das Erste, Sörensen fängt Feuer, Krimi

Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel) hat sich endgültig in der friesischen Provinz niedergelassen, doch er leidet unter Einsamkeit, Schlafstörungen und innerer Unruhe. Er hofft, seine Medikamente gegen die Angststörung bald absetzen zu können. Eines Nachts wäre er auf einer Landstraße beinahe mit einer verstörten jungen Frau kollidiert: Sie ist unterernährt, trägt nur ein Nachthemd und kann nicht sehen. Als sie schließlich ihre Identität offenbart, kommt ein komplexes Netz aus Mord, religiösem Fanatismus und gut gehüteten Geheimnissen ans Licht.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In der Backstube geht es heiß her: Zehn Prominente kämpfen um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Mit dabei sind Moderatorin Amira Aly, Model und Entertainer Bruce Darnell, Sängerin Ella Endlich, Kabarettistin Manuela Wisbeck, Comedian Maxi Gstettenbauer, Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer, Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski, Sängerin Senna Gammour, Schauspieler Steffen Groth und Pop-Sänger Vincent Gross. Wer wird 2025 mit den besten Backkreationen überzeugen?

20:15 Uhr, ZDF, Lillys Verschwinden (2), Krimi

Um einer Festnahme zu entgehen, kehren die Bischoffs nach Deutschland zurück. Doch Lillys Verschwinden lastet schwer auf der Familie. Anna (Jessica Schwarz) beginnt, auch Menschen aus ihrem direkten Umfeld zu verdächtigen – darunter das Ehepaar Grothe, das sie erst kürzlich auf der Insel kennengelernt hatten. Dann jedoch rückt plötzlich eine andere Person in den Fokus. Heimlich kehren die Bischoffs auf die Ferieninsel zurück und beginnen auf eigene Faust zu ermitteln.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show

Stefan Raab führt wöchentlich durch eine Show, in der er die neuesten Ereignisse aus Streaming, Social Media und Fernsehen beleuchtet. Dabei tritt er sowohl als Quizmaster als auch als Herausforderer auf. Die Kandidaten müssen alle Fragen korrekt beantworten und sich in packenden Duellen gegen ihn behaupten, um eine Million Euro gewinnen zu können. Unterstützt wird die Sendung von wechselnden prominenten Spielleitern sowie zahlreichen Überraschungsgästen.

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek Beyond, Sci-Fi-Abenteuer

Drei Jahre ihrer fünfjährigen Mission liegen hinter ihnen, als die Crew der Enterprise plötzlich in eine heftige Auseinandersetzung mit ihrem Gegner Krall (Idris Elba) gerät. Das Raumschiff wird schwer beschädigt und stürzt auf einen unbekannten Planeten ab. Während einige Besatzungsmitglieder von Krall gefangen genommen werden, gelingt es Kirk (Chris Pine), Scotty (Simon Pegg) und Spock (Zachary Quinto), sich mit wenigen anderen in Sicherheit zu bringen. Sie planen eine Rettungsaktion, doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan.