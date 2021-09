TV-Tipps am Mittwoch

In "Die große Terra X-Show" geht Johannes B. Kerner den Naturgewalten auf den Grund. (cg/spot)

22.09.2021 06:00 Uhr

In der großen "Terra X"-Show (ZDF) kämpfen Promis um 20.000 Euro. Nach einer fristlosen Kündigung heuert eine Bäckerin in "Tina mobil" (Das Erste) bei der Konkurrenz an. Außerdem jagt "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" (kabel eins) einen Kriegsverbrecher.

20:15 Uhr, ZDF, Die große „Terra X“-Show

„Die große ‚Terra X‘-Show“ mit Johannes B. Kerner geht in die nächste Runde. Dieses Mal mit dem Thema „Kräfte der Natur“, über die man nur staunen kann. Mit den „Terra X“-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens geht Johannes B. Kerner den Naturgewalten auf den Grund, die unsere Erde geformt haben und unser Leben bestimmen. In Einspielfilmen stellen unter anderen Michael Kessler, Franziska van Almsick und Mai Thi Nguyen-Kim Phänomene wie Blitze, Gravitation und Gletscher vor.

20:15 Uhr, Das Erste, Tina mobil: Plan B, Dramaserie

Tina (Gabriela Maria Schmeide) ist außer sich. Ihr Chef, der Bäcker, hat ihr gekündigt. Fristlos! Nach 20 Jahren, ohne Dank. Dabei war Tina doch die Queen der Landstraße. Mit ihrem Bäckermobil hat sie all die Nester im Norden von Berlin abgeklappert, die keinen Bäcker oder Konsum haben. Und nun? Arbeitslos, ein Loch im Konto und die Rechnungen flattern nur so rein. Aber Tina hat einen Plan! Sie kauft sich ein eigenes Mobil, heuert bei der Konkurrenz an und fährt ihre alte Strecke – nur eben fünf Minuten früher.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Wenn sich die hungrige Meute um den Esstisch versammelt, ist es Zeit für ein leckeres Familienessen, das heute von unseren Gastjuroren Johanna Maier und ihrem Sohn Didi Maier bewertet wird. Doch welche Köstlichkeiten werden unsere Hobby- und Profiköche auf dem Teller präsentieren? Im Solokochen kommen Johannas und Didis Geheimzutaten aus der Heimat ins Spiel: Johannisbeere, Fenchel und Saiblingskaviar. Wer hier überzeugt, darf sich in der finalen Runde dem Thema „Pasta“ widmen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Actionabenteuer

Europa zu Zeiten Königin Viktorias: Ein maskierter Größenwahnsinniger, der sich selbst „Das Phantom“ nennt, will die Weltherrschaft an sich reißen. Dazu plant er, die Stadt Venedig während eines Gipfeltreffens von Staatsmännern durch eine Kette von Explosionen dem Erdboden gleich zu machen. Ein Fall für die „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ – sieben Einzelgänger mit außergewöhnlichen Gaben, die nun zusammenarbeiten müssen, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu bewahren.

20:15 Uhr, Tele 5, Entgleist, Thriller

Als Charles (Clive Owen) im Zug zur Arbeit die attraktive Lucinda (Jennifer Aniston) kennenlernt, scheint die Chemie zwischen beiden sofort zu stimmen. Beide sind verheiratet, doch das hält sie nicht davon ab, sich in einem nahegelegenen Hotel zu einem Schäferstündchen einzumieten. Kurz vor dem Akt jedoch stürmt der Verbrecher LaRoche (Vincent Cassel) das Hotelzimmer und überwältigt die beiden.