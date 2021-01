13.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

In "Spy - Susan Cooper Undercover" (ProSieben) wird eine Büromaus zur Geheimagentin. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) deckt illegale Machenschaften in der Pharma-Szene auf. Später gibt Cameron Diaz in "Bad Teacher" (ProSieben) den lässigen Schülerschreck.

20:15 Uhr, ProSieben, Spy – Susan Cooper Undercover, Actionkomödie

Susan Cooper (Melissa McCarthy) arbeitet für die CIA – hinter dem Schreibtisch. Doch als ihr Partner und Top-Agent Bradley Fine (Jude Law) ausfällt, muss sie sich als Undercover-Agentin beweisen und ihre Komfortzone verlassen. Für die Sicherheit der Nation macht sie sich, getarnt als alleinerziehende Mutter aus Iowa, auf die Suche nach einer versteckten Bombe. Dabei tritt sie in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen.

20:15 Uhr, ZDFneo Wilsberg: Bittere Pillen

SEK-Einsatz im Finanzamt Münster: Eine Bombe muss entschärft werden. Eine männliche Reinigungskraft mit Migrationshintergrund wird überwältigt, der Rucksack sichergestellt. Ekki (Oliver Korittke) hatte den Alarm ausgelöst. Der Naturheiler Christopher Seekatz (Folker Banik) beauftragt Wilsberg (Leonard Lansink), seine Frau zu beschatten. Schnell stellt sich heraus, dass der Verdacht berechtigt war: Andrea Seekatz hat eine Affäre. Und zwar mit niemand anderem als mit Ekkis Chef Grabowski. Wenig später wird Seekatz ermordet.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Knochenjäger, Thriller

Einst war er der beste Experte für Spurensicherung beim New Yorker Morddezernat, nun plagen ihn Suizidgedanken. Nach einem Arbeitsunfall ist Lincoln Rhyme (Denzel Washington) querschnittsgelähmt, lediglich seinen Kopf und seinen linken Zeigefinger kann er noch bewegen. Erst als seine Ex-Kollegen ihn um Hilfe bei der Jagd auf einen mysteriösen Killer bitten, schöpft er neuen Lebensmut. In einem Bahntunnel wurde ein bestialischer Mord verübt, bei dem der Täter anscheinend bewusst diverse Spuren und Hinweise hinterlassen hat.

20:15 Uhr, Sat.1, 111 komische Kindsköpfe!, Show

Ach, Kinder haben es gut. Sie können ohne nachzudenken einfach mal machen. Blödsinn zum Beispiel. Für Kindsköpfe zählt nur das Jetzt! Alles andere kommt erst danach: der Ärger, die Reue, das Kopfschütteln. Es gibt aber auch erwachsene Kindsköpfe, die immer noch jeden Quatsch machen, die jede Vernunft vermissen lassen – Hauptsache der Spaß stimmt. Und wenn gerade dann auch eine Kamera läuft, dann ist es ein Fall für „111 komische Kindsköpfe!“.

22:45 Uhr, ProSieben, Bad Teacher, Komödie

Elizabeth (Cameron Diaz) ist meist unmotiviert, verkatert und zugedröhnt – und für ihren Beruf als Lehrerin völlig ungeeignet. Am liebsten würde sie den Job an den Nagel hängen, doch ihr exzessiver Lebensstil muss finanziert werden. Kein Wunder, dass Elizabeth auf der Suche nach einem reichen Mann ist. Da kommt ihr der neue Vertretungslehrer Scott (Justin Timberlake), der Erbe einer berühmten Uhren-Dynastie, gerade recht. Blöd nur, dass Kollegin Amy (Lucy Punch) auch ein Auge auf den attraktiven Junggesellen geworfen hat.

