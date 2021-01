27.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

In "Ruhe! Hier stirbt Lothar" (Das Erste) muss ein Menschenfeind nach einer falschen Diagnose wieder ins Leben zurückfinden. In "Die Toten von Salzburg" (ZDF) sorgt der Mord an einem Dirigenten für Aufregung.

20:15 Uhr, Das Erste, Ruhe! Hier stirbt Lothar, Tragikomödie

Lothar Kellermann (Jens Harzer) liebt nur die marokkanischen Fliesen, die er verkauft, und seinen Hund – mit allen anderen hat er es sich verscherzt. Zu allem Überfluss wird bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert. Natürlich sind daran auch wieder alle anderen schuld. Er verkauft sein Haus und seine Firma, bringt den Hund ins Tierheim und verschenkt sein Vermögen. Doch er stirbt nicht – Fehldiagnose. Und so muss er völlig mittellos ins Leben zurückkehren, das ihn weder will noch braucht.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg – Schwanengesang, Krimi

In einem Thermen-Hotel wird eine männliche Leiche im Sprudelbecken entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich um Jan Stickler, den machthungrigen Dirigenten des Salzburger Alt-Orchesters. Gerichtsmediziner Wächter (Nikolaus Barton) findet die Todesursache heraus: Stickler starb durch zwei kräftige Schläge auf den Kopf. In alter Manier sind wieder beide Exekutiv-Fraktionen, die bayerische und die österreichische Seite, daran interessiert, den Fall rasch zu lösen.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Das erste Date ist ein Einzeldate: Der Bachelor schickt eine Limousine zur Ladys-Villa, um eine der Damen zu einem actionreichen Date und anschließendem Dinner einzuladen. An einem Indoor Beach lernt Niko acht der Frauen besser kennen, bevor er mit sieben weiteren durch Berlin fährt, Speeddating und anschließend eine exklusive Bootsfahrt mit einer der Ladys inklusive. Wer muss sich in der zweiten Nacht der Rosen vom begehrten Junggesellen verabschieden?

Galerie

20:15 Uhr, ProSieben, Wer ist Daddy?, Komödie

Als die zweieiigen Zwillinge Kyle (Owen Wilson) und Peter Reynolds (Ed Helms) erfahren, dass ihr Vater noch am Leben ist und nicht – wie von ihrer Mutter behauptet – an Krebs starb, steht für die beiden eins fest: Sie werden ihn finden. Die abenteuerliche Suche nach ihren Wurzeln führt die Männer auf eine ungewöhnliche Reise quer durchs Land und mitten hinein in das verworrene Liebesleben ihrer Mutter.

20:15 Uhr, kabel eins, Bridge of Spies: Der Unterhändler, Thriller

Amerika schreibt das Jahr 1957 und der Kalte Krieg ist in vollem Gange, als Rechtsanwalt James Donovan (Tom Hanks) mit einem heiklen Fall betraut wird. Er soll als Pflichtverteidiger den sowjetischen Spion Rudolf Abel (Mark Rylance) vor Gericht vertreten, was nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Familie in Gefahr bringt. Außerdem soll er für die CIA nach Ost-Berlin fliegen, um Abel gegen den Piloten Gary Powers (Austin Stowell) auszutauschen.

(cg/spot)