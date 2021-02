10.02.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Mittwoch

Seinen neuen Job hat sich Ezequiel in "Herren" (Das Erste) anders vorgestellt. Für den "Bachelor" (RTL) stehen zwei Einzeldates an. Amy Schumer und Goldie Hawn landen auf ihrem "Mädelstrip" (ProSieben) im Dschungel.

20:35 Uhr, Das Erste, Herren, Tragikomödie

Capoeira unterrichten – das ist sein Leben! Doch als der Kampfsport-Meister Ezequiel (Tyron Ricketts) aus Frust und Stolz hinschmeißt, weil nicht er, sondern der Sohn des Chefs neuer Leiter der Schule wird, steht er ohne Arbeit da. Er landet erstmal als „Fahrer für Denkmalschutz“ bei dem Kleinunternehmer Reynaldo (Komi Mizrajim Togbonou) und dessen jungem Kollegen Jason (Nyamandi Adrian). In Wahrheit putzen sie jedoch nachts öffentliche Pissoirs – „Denkmalhygiene“, wie sie es belustigt nennen.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Nachdem die letzten drei Frauen in die Villa eingezogen sind, stattet Der Bachelor den verbliebenen Ladys einen Überraschungsbesuch ab. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, den hauseigenen Jacuzzi auszuprobieren. Zwei Einzeldates schenken Niko und der jeweils Auserwählten romantische Zeit zu zweit, bevor sich der Bachelor in der vierten Nacht der Rosen wieder von einigen Damen verabschieden muss. Kommt er seinem Ziel, die Eine zu finden, näher?

20:15 Uhr, ProSieben, Mädelstrip, Komödie

Emily (Amy Schumer) verliert dummerweise ihren Job und ihren Freund. Damit der heiß ersehnte Urlaub in Ecuador nicht ins Wasser fällt, nimmt sie ihre Mutter Linda (Goldie Hawn) mit. Die erweist sich im fremden Land nur leider als hysterisch und überfürsorglich. Als sich der Tochter dann die Chance zum Abenteuer bietet, wird das Zweiergespann entführt.

20:15 Uhr, kabel eins, Unstoppable – Außer Kontrolle, Actionthriller

Durch eine Unachtsamkeit hat sich ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug in Bewegung gesetzt und rast unbemannt auf dicht besiedelte Gebiete zu. Die Rangiermeisterin Connie Hooper (Rosario Dawson) versucht, den Geisterzug aufzuhalten – ohne Erfolg. Der erfahrene Zugführer Frank Barnes (Denzel Washington) und sein junger Kollege Will Colson (Chris Pine) sind auf gleicher Strecke unterwegs und fassen einen riskanten Entschluss. Sie wollen den Zug stoppen!

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unter Anklage

Nach der Einweihungsparty von Alex‘ neuer Kanzlei wird Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex‘ ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann (Lale Yavas) angetrunken einen Unfall verursacht. Wilsberg hilft ihr aus der Patsche und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert.

