TV-Tipps am Mittwoch

17.02.2021 06:00 Uhr

Der "gute Bulle" (ZDF) muss den Tod eines jungen Polizei-Kollegen verkraften. Nach dem Unfalltod seiner Tochter krempelt ein Vater in "Meeresleuchten" (Das Erste) sein Leben um. Auf Sat.1 lädt Enie van de Meiklokjes wieder zum "großen Promibacken".

20:15 Uhr, ZDF, Der gute Bulle – Nur Tote reden nicht, Krimi

Polizeirat Fredo Schulz (Armin Rohde) ist einer der besten Cops Berlins. Nur Abschiede zählen seit dem Tod seiner Frau nicht mehr zu Fredos Stärken. Nun aber ist es wieder so weit. Sein junger Kollege Milan Filipovic (Edin Hasanovic) scheidet aus dem Polizeidienst aus. Der letzte Einsatz der beiden, kaum der Rede wert: Eine „Schluckerin“ wurde am Flughafen festgenommen. Fredo und Milan sollen die Kolumbianerin aufs Präsidium bringen. Kaum im Wagen, bittet die Frau darum, auf Toilette zu dürfen. Milan will nicht anhalten, aber Fredo fürchtet, dass sie noch einen Kokainbeutel im Leib haben könnte.

20:15 Uhr, Das Erste, Meeresleuchten, Drama

Bei einem Flugzeugabsturz kommt die 23-jährige Tochter von Thomas (Ulrich Tukur) und Sonja Wintersperger (Ursina Lardi) bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Weil er seiner Tochter nahe bleiben möchte, um seinen Schmerz zu verarbeiten, kauft Thomas kurzentschlossen einen heruntergekommenen Krämerladen in der Nähe der Unfallstelle und baut ihn zu einer Kneipe aus. Die resolute Kellnerin Wiebke (Marie Schöneburg) führt Thomas in die lokalen Geheimnisse der zum Teil skurrilen Dorfbewohner*innen ein.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Wie in jedem Jahr beginnen die Promis mit ihrem „Lieblingsrezept“. Die Jury möchte die prominenten Bäcker und ihre Persönlichkeit kennenlernen und sich von individuellen Kreationen begeistern lassen. Die Technische Prüfung hat es in sich: Es gilt, filigrane Glückskekse mit der Hand zu formen und auf den Punkt zu backen. Den krönenden Abschluss bildet die selbstgebackene Visitenkarte. Wer überzeugt die Jury mit seiner ganz persönlichen Motivtorte?

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Der Bachelor heißt die Frauen in ihrem neuen bayerischen Chalet am Chiemsee willkommen, bevor er mit einer von ihnen picknicken geht. Für das Gruppendate lädt Niko vier Frauen zum Eislaufen mit Glühwein und Musik ein, am Abend darf eine von ihnen mit Niko ein Candle Light Dinner im märchenhaften Winterwunderland genießen. Außerdem gönnt sich der Bachelor Erholung in einem Wellnesshotel und lädt sechs Frauen ein, ihn dabei zu begleiten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Royal Flush

Alex (Ina Paule Klink) hat gerade erst in einer neuen Kanzlei angefangen, und ihr erster Fall ist gleich ein Mordfall. Die Gattin des betuchten Klienten Thomas Winter (Tobias Oertel) wurde mit einem Strick erdrosselt. Er selbst ist vom Täter niedergestreckt worden. Behauptet er jedenfalls. Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) glaubt ihm aber kein Wort. Nirgendwo gibt es Spuren einer dritten Person. Zudem hat Winter überall Fingerabdrücke hinterlassen, sogar auf der Leiche. Winter reagiert fassungslos auf diese Anschuldigung.

(cg/spot)