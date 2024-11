Ungeschminkt, Marie Brand, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Ungeschminkt": Josefa (Adele Neuhauser) sieht sich in jungen Jahren (Riccardo Campione). (cg/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 06:01 Uhr

In "Ungeschminkt" (Das Erste) muss sich eine Frau ihrer Vergangenheit in einem kleinen Dorf stellen. Marie Brand (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Museumsdirektor. Bei "The Taste" (Sat.1) heißt das Motto heute "Gegensätze".

20:15 Uhr, Das Erste, Ungeschminkt, Drama

Vor mehr als 40 Jahren hat Josef nach einem Streit sein Heimatdorf hinter sich gelassen. Jetzt kehrt Josefa (Adele Neuhauser) zurück. In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert: Damals war sie noch Josef (Riccardo Campione). Auf dem elterlichen Hof, den sie nun betritt, werden alte Erinnerungen lebendig. Petra (Eva Mattes), einst ihre Ehefrau, als sie noch Josef hieß, tritt in ihr Leben, ebenso wie Blume (Ulrich Noethen), der beste Freund von damals. Themen, die einst unausgesprochen blieben, drängen nun ins Gespräch. Alte Wunden, Kränkungen und Missverständnisse kommen wieder hoch. Doch nicht nur Josefa trug eine Last, auch Petra hat Fehler begangen, die sie nicht loslassen. Trost findet Josefa bei ihrer langjährigen Freundin Antonia (Hayal Kaya).

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die lange Nase, Krimi

Der Direktor des Museums, Markus Krull (Torsten Knippertz), wird tot im Museumslager entdeckt. Der Mord ist auf der Überwachungskamera festgehalten – doch wer verbirgt sich hinter der Maske? Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) führen die Ermittlungen, die sie zu Daniel Sachs (Martin Bruchmann) aus New York führen. Er hält sich gerade in Köln auf und sucht nach einer verschwundenen Giacometti-Statue, die einst seinem jüdischen Großvater gehörte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Vaterfreuden, Krimi

Ekkis (Oliver Korittke) Freund Wilsberg (Leonard Lansink) wird dringend um Unterstützung gebeten. Ekkis Ex-Freundin Silke Sestendrup (Nadja Becker) stellt ihm seine Tochter Hanna (Charlotte Schliewe) vor und verlangt rückwirkend Unterhalt für die letzten sechs Jahre. Zu allem Überfluss wird Ekki bei der anstehenden Beförderung übergangen. Und ausgerechnet Wilsbergs Patentochter Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) vertritt Silke im Unterhaltsstreit gegen ihn. Wilsberg erklärt sich bereit, Ekki zu unterstützen und nimmt Lavinia (ebenfalls Ina Paule Klink), die statt Ekki befördert wurde, genauer unter die Lupe.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Vom Talent bei "The Taste" zur 2-Sterne-Köchin: Mit 22 Jahren kochte Rosina Ostler im Team von Alexander Herrmann und erreichte das Finale der zweiten Staffel. Seitdem ging ihre Karriere steil bergauf. Heute leitet Rosina das Münchner Restaurant "Alois" und wurde in diesem Jahr mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In den Teamaufgaben setzt die Gastjurorin auf das Motto "Gegensätze". Wird ihr ehemaliger Coach es mit seinen Kandidaten schaffen, sie zu beeindrucken?

21:45 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag, Krimi

In der zurückgehenden Flut vor Sylt taucht ein Auto mit einer Leiche im Fahrersitz auf. Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) übernehmen den Fall. Der Tote, Stefan Borg, ist nicht ertrunken, sondern wurde vergiftet. Er arbeitete als Hochzeitsvideograf bei der Agentur "Der schönste Tag" und betrieb daneben ein lukratives Geschäft: die Erpressung von Brautpaaren. Sein Geschäftspartner Thilo Rumbuchner (Nikolai Kinski) behauptet, nichts von den Erpressungen gewusst zu haben.