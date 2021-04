TV-Tipps am Mittwoch

"Gefangen": In der Welt von Polizist Harry Österreich (Wolfram Koch) wird nichts mehr so sein wie vorher. (cg/spot)

07.04.2021 06:05 Uhr

In "Gefangen" (Das Erste) taucht ein Polizist in das Leben einer tödlich verunglückten Familie ein. Bei "Pocher vs. Influencer" (RTL) fordert der Entertainer vier Social-Media-Stars heraus. Am "Tag, an dem die Erde stillstand" (kabel eins) bedroht ein Außerirdischer die Menschheit.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefangen, Drama

Der Polizist Harry Österreich (Wolfram Koch) wird zufällig Zeuge eines Verkehrsunfalls. Trotz seines umsichtigen Einsatzes kann er einen Mann, eine Frau und zwei kleine Mädchen nur noch tot aus ihrem Auto bergen. Harrys eigenes Leben ist gerade im Umbruch. Da ist sein durch Australien ziehender Sohn, seine pubertierende Tochter, die gerne – weg von seiner Ex – zu ihm ziehen würde und seine zweite Frau Ellen (Antje Traue). Je fragiler ihm sein eigenes familiäres Umfeld erscheint, desto stärker zieht es Harry zur tödlich verunglückten Familie und zu ihrem leeren, einsamen Haus.

20:15 Uhr, RTL, Pocher vs. Influencer, Show

Diesmal nimmt es Oliver Pocher nicht mit einem, sondern gleich mit vier Rivalen auf. Seine Gegner sind Influencer, zu denen er seit Längerem eine ganz besondere Beziehung pflegt: twenty4tim, Kristina Levina, Younes Zarou und Payton Ramolla. In spektakulären Spielen müssen die Teilnehmer ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihren Grips unter Beweis stellen, bevor es im großen Finalspiel um die Ehre geht.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Zwei prominente Rateteams spielen in neun Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind unter anderem Michael Mittermeier, Petra Gerster, Reiner Calmund, Beatrice Egli und die Ehrlich Brothers dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Johannes B. Kerner war selbst im Vorfeld der Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sci-Fi

Ein unbekanntes Flugobjekt landet mitten im Central Park; an Bord ist der Außerirdische Klaatu (Keanu Reeves). Kommt er in friedlicher Mission? Stellt er eine Bedrohung dar? Die US-Regierung ist alarmiert und stellt ein Team aus Wissenschaftlern zusammen, um Klaatus Absichten zu untersuchen. Unter ihnen ist auch die Biologin Helen (Jennifer Connelly), der Klaatu zu vertrauen scheint.

20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder – Wie alles begann, Drama

Das Leben von Leo (Tim Oliver Schultz), Emma (Luise Befort), Jonas (Damian Hardung), Toni (Ivo Kortlang), Alex (Timur Bartels) und Hugo (Nick Julius Schuck) scheint nicht anders zu sein als das von anderen Teenagern. Doch dann wird Leo schlagartig aus seinem Alltag gerissen und muss ins Krankenhaus. Dass der Weg von Jonas, Alex und Toni auch irgendwann im Albertus-Klinikum enden wird, wo Hugo schon eine ganze Weile im Koma liegt, und dass sie eines Tages der „Club der roten Bänder“ sein werden, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch keiner.