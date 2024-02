Eisland, Marie Brand, Wilsberg, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Eisland": Marko Wendrichs (Axel Prahl) und Frau Horn (Christine Schorn) schauen Soaps im Fernsehen. (cg/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 06:00 Uhr

In "Eisland" (Das Erste) kommt Axel Prahl als Fahrer für Tiefkühlkost auf die schiefe Bahn. Ein Toter in einer Müllentsorgungsanlage ist ein Fall für "Marie Brand" (ZDF) und in "Kühlschrank öffne dich!" (Sat.1) zaubern Profis ausgefallene Gerichte.

20:15 Uhr, Das Erste, Eisland, Komödie

Das Leben besteht für Marko (Axel Prahl) vor allem aus Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Seit fast 30 Jahren schleppt der Witwer Gefrierware für die Firma "Eisland" an die Haustüren seiner Kundschaft. Als Marko krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage. Dabei hat Marko doch nur ein Ziel: Sein studierender Sohn soll es einmal besser haben. Durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich Marko unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell. Leider hat er die Rechnung ohne den neugierigen Nachbarn gemacht.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und der entsorgte Mann, Krimi

Der Leichnam des Bauschutt-Entsorgers Lutz Köhm wird – eingewickelt in schwarze Plastikfolie – auf dem Gelände des maroden Entsorgungsbetriebs von Kai Milas (Emanuel Fellmer) aus dem Müll gefischt. Von der Freundin des Toten, Jasmin Schulte (Ceci Chuh), erfahren die Kommissare, dass die Geschäftsbeziehung zwischen Lutz Köhm und Kai Milas zuletzt sehr angespannt war. Auch Jasmin gerät in den Fokus der Ermittler. Zwischen ihr und ihrem Freund Lutz kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, als sie von dessen Affäre erfuhr.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Die Dienstbach Twins treten heute gegen Benno Ullrich und Nelson Müller im kulinarischen Wettkampf an. Eine der Aufgaben beim großen Improvisations-Zauber: Setzt die Hummer-Paste aus dem Kühlschrank der Hamburger Familie Rüger kreativ ein.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, X-Men: Apocalypse, Action

Er wurde einst als Gott verehrt – Apocalpyse, der erste und mächtigste Mutant der Welt. Als er nach tausenden von Jahren aus seinem Schlaf erwacht, findet er, entgegen seiner Vorstellung, eine von Menschen beherrschte Welt vor. Um das zu ändern, versammelt er eine Gruppe mächtiger Mutanten. Dieser Bedrohung stellt sich Professor X (James McAvoy) entgegen und tritt in einen Kampf über das Schicksal der Menschheit.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) wurde eine "Steuer-CD" angeboten, die angeblich alles belastet, was in Münster Rang und Namen hat. Wilsberg (Leonard Lansink) soll Ekki helfen, die Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Als die Presse von der "Steuersünder-CD" Wind bekommt, trifft eine erste Selbstanzeige im Finanzamt ein. Der Immobilienunternehmer Ehrenberg will reinen Tisch machen. Doch bevor er dazu kommt, ist Ehrenberg tot. Wilsberg und Ekki glauben nicht an Suizid.