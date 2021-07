TV-Tipps am Mittwoch

"Der Bozen-Krimi: In der Falle": Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) muss ihrer ärgsten Feindin Charlotte Keller (Julia Stemberger) zur Flucht verhelfen. (cg/spot)

07.07.2021 06:01 Uhr

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) wird die Stieftochter von Kommissarin Schwarz entführt. Für die Klatschreporterin Lissi hat ein One-Night-Stand in "Herztöne" (Sat.1) ungeahnte Folgen. Außerdem soll "Wilsberg" (ZDFneo) eine angeblich untreue Ehefrau beschatten.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: In der Falle, Krimi

Während der Weinlese wird auf dem Gut Kofler die Leiche einer Erntehelferin gefunden. „Frau Commissario“ Sonja Schwarz (Chiara Schoras) sowie ihre Kollegen Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) stellen schnell fest, dass es nicht nur viele Verdächtige im Umfeld der Toten, sondern auch in dem des Winzers Hans Kofler (Anton Algrang) gibt. Zudem taucht Carla Pisani (Jeanette Hain) auf, eine Anti-Mafia-Ermittlerin aus Rom, die darauf aus ist, Matteo Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachzuweisen.

20:15 Uhr, Sat.1: Herztöne, Liebeskomödie

Lissie Lensen (Jennifer Ulrich) hat als kleines Mädchen nur einen Traum: Prinzessin werden. Folgerichtig ist sie jetzt auch bei der trendigen Frauenzeitschrift „Gossip“ gelandet. Doch leider nur als kleine Assistentin, denn ihre Chefin Carmen (Andrea Sawatzki) traut ihr nicht zu, mit dem richtigen Biss auf Promi-Jagd zu gehen. Erst als Lissie mit dem gutaussehenden Paul (Pasquale Aleardi) einen heißen One-Night-Stand hat, ändert sich ihr Leben schlagartig: Paul ist der Verlobte der dänischen Prinzessin und Thronfolgerin Silvia (Mirjam Weichselbraun).

20:15, ProSieben, Freundschaft Plus, Komödie

Zwei Freunde aus Kindertagen, die plötzlich mehr aneinander finden. Nach Jahren eher flüchtiger Bekanntschaft landet Adam (Ashton Kutcher) am Ende einer Party-Nacht in Emmas (Natalie Portman) WG – und mit Emma im Bett. Eine Beziehung kann sich Emma aber nicht vorstellen, und so beschließen sie, einfach Freunde zu sein und ab und zu miteinander zu schlafen. Doch kann das auf Dauer ohne Gefühle und Verpflichtungen funktionieren?

20:15 Uhr, kabel eins, The Score, Thriller

Der Meisterdieb Nick Wells (Robert De Niro) geht bei einem seiner Raubzüge fast der Polizei ins Netz. Als ihm seine Freundin Diane (Angela Bassett) auch noch eröffnet, sie heirate ihn nur, wenn er seinen Job an den Nagel hängt, beschließt Nick auszusteigen. Sein langjähriger Auftraggeber Max (Marlon Brando) zeigt sich von der Idee wenig begeistert und tatsächlich gelingt es ihm, Nick noch zu einem letzten großen Raubzug zu überreden. Es geht um den Einbruch in das Zollamtslager von Montreal, in dem ein unermesslich wertvolles Königszepter unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt wird.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gefahr in Verzug, Krimi

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) bekommt von Torsten Schmitt den Auftrag, dessen Ehefrau Elvira wegen einer angeblichen Affäre zu beschatten. Tatsächlich beobachtet Wilsberg Elvira, wie sie mit einem Mann ein Hotel betritt. Ein gewöhnlicher Auftrag, wäre da nicht gleichzeitig ein Killer, der in Münster in eben diesem Hotel unter falschem Namen eincheckt, um Elvira zu ermorden. Bei einer vorgetäuschten Geldübergabe erschießt er Elvira, doch sein zweites Opfer, Elviras Partner, kann entkommen. Vor dem Hotel wird der Killer von Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky) während einer Dienstfahrt überfahren und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.