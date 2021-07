TV-Tipps am Mittwoch

Maxime Herbord ist die "Bachelorette" 2021. (cg/spot)

14.07.2021 09:52 Uhr

Maxime Herbord sucht als "Bachelorette" (RTL) nach der großen Liebe. 17 Ex-Schüler sehen sich nach 25 Jahren bei einem "Klassentreffen" (Das Erste) wieder. Im "Polizeiruf 110" (3sat) verschwindet eine Krankenpflegerin nach einem Blind Date.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Sonne, Flirts und eine Traumfrau zum Verlieben: Die Liebesreise von Bachelorette Maxime Herbord beginnt! Ob gefühlvoller Romantiker oder draufgängerischer Stimmungsmacher – 20 Single-Männer haben sich auf den Weg nach Griechenland gemacht, um Maximes Herz zu erobern. Aber wer überzeugt beim ersten Kennenlernen? Und wer muss schon nach der ersten Nacht der Rosen die Heimreise antreten.

20:15 Uhr, Das Erste, Klassentreffen, Improfilm

25 Jahre ist es her, dass sie Abitur gemacht haben oder es hätten machen können – wenn sie nicht vorher abgegangen wären, Ehrenrunden gedreht hätten oder schlichtweg daran gescheitert wären. Nun sehen sie sich beim Klassentreffen wieder: die ehemalige Klassenbeste, das ehemalige Genie, die Ex-Klassengöre und der Ex-Klassen-Arsch. Mittlerweile Mitte 40 stehen sie auf einmal den Leuten gegenüber, mit denen sie sich damals ihr zukünftiges Leben erträumt haben. Doch was ist in der Realität passiert? Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Charly Hübner, Anja Kling, Jeanette Hain und Nina Kunzendorf.

20:15 Uhr, Sat.1, Dem Horizont so nah, Romanze

Als sich Jessica (Luna Wedler) in Danny (Jannik Schürmann) verliebt, ahnt sie noch nicht, auf was sie sich einlässt. Hinter seinem guten Aussehen verbergen sich Geheimnisse und Traumata, die es ihm schwer machen, eine richtige Beziehung zu führen. Trotz der Hindernisse gibt Jessica ihn nicht auf. Sie will mit ihm zusammen sein – auch wenn ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt.

20:15 Uhr, Tele 5, Population 436, Mystery-Thriller

Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem kleinen Dorf Rockwell Falls konstant bei 435 Einwohnern. Volkszähler Steve (Jeremy Sisto) soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in dem Kaff begegnen ihm höflich, aber auch misstrauisch. Aus gutem Grund, birgt das Städtchen doch ein dunkles Geheimnis.

20:15 Uhr, 3sat, Polizeiruf 110: Der Verurteilte, Krimi

Nach einem Blind Date mit einer Internetbekanntschaft verschwindet die junge häusliche Krankenpflegerin Valerie Klein (Amy Benkenstein). Ihre beste Freundin und Nachbarin Sandra Möller (Hanna Hilsdorf) erwacht am nächsten Morgen durch das Weinen von Valeries Tochter Janet (Rosa Wirtz). Der Vermisstenfall landet auf dem Schreibtisch von Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und es beginnt eine intensive Suche.