TV-Tipps am Mittwoch

"Sully": Kapitän Sullenberger (Tom Hanks, M.) hilft selbst, alle Passagiere aus einer notgewässerten Maschine zu evakuieren. (cg/spot)

28.07.2021 06:01 Uhr

Im Drama "Sully" (ZDF) rettet ein Pilot Flugpassagiere mit einer Notlandung. Bei "Die Bachelorette" (RTL) steht ein Gruppendate am Strand an. Leonardo DiCaprio dringt in "Inception" (kabel eins) in die Träume anderer ein.

20:15 Uhr, ZDF, Sully, Pilotendrama

Wenige Minuten nach dem Start des US-Airways-Flugs 1549 vom New Yorker Flughafen LaGuardia fliegt ein Vogel in die Triebwerke. Der Pilot Chesley „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) und sein Co-Pilot Jeff Skiles (Aaron Eckhart) sehen eine Notlandung auf dem Hudson River als einzige Chance. Obwohl alle Passagiere überleben, müssen sich die beiden deswegen vor Gericht verantworten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diva, Thailand und wir!, Komödie

Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als plötzlich Susannes (Anneke Kim Sarnau) nervige, 72-jährige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner) pflegebedürftig vor der Tür steht. Den lange geplanten Thailandurlaub deswegen absagen? Niemals! Und so wird die ehemalige Opernsängerin kurzerhand samt ihrer Allüren, die sowieso alle zur Weißglut treiben, mitgenommen. Gab es in Thailand nicht auch diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? Genau der richtige Ort, um seine Mutter zu entsorgen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Von aufregend bis niederschmetternd: Maximes Liebesreise hält in dieser Woche einige Überraschungen für sie bereit! Nachdem einer der Männer sie mit unangenehmen Neuigkeiten konfrontiert hat, crashen kurz darauf zwei bislang unbekannte Männer ein Gruppendate am Strand – unerwartete Konkurrenz! Einem Mann wird bei einem Einzeldate eine besondere Ehre zuteil: Er darf der Bachelorette heute einige Wünsche von ihrer Bucket List erfüllen.

20:15 Uhr, kabel eins, Inception, Sci-Fi-Thriller

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) hat sich darauf spezialisiert, in Träume von Industriellen einzudringen, ihnen Wirtschaftsgeheimnisse zu rauben und gewinnträchtig weiterzuverkaufen. Der Großindustrielle Saito heuert Cobb für dessen letzten Job an: Diesmal soll er dem Konkurrenten des Auftraggebers eine schlechte Idee einpflanzen. Doch Cobb und sein Team stoßen bei dieser ungewöhnlichen Mission auf heftigen, lebensbedrohlichen Widerstand.

20:15 Uhr, Tele 5, The Whole Truth, Gerichtsdrama

Der jugendliche Angeklagte schweigt. Auch seinem Anwalt Richard Ramsey (Keanu Reeves), einem Freund seiner Familie, sagt er kein Wort. Dabei soll Mike Lassiter (Gabriel Basso) seinen gewalttätigen Vater Boone (Jim Belushi) ermordet haben. Warum, das schält sich nur langsam heraus. Denn jeder in diesem Prozess scheint etwas zu verheimlichen. Die Wahrheit? Sie ist flüchtig.