Jeanny - Das fünfte Mädchen

"Jeanny - Das fünfte Mädchen": Szabo (Zeynep Buyrac) und Degner (Johann Nikolussi) stoppen die Bürgerwehr. (cg/spot)

SpotOn News | 12.06.2024, 06:01 Uhr

Als mehrere Jugendliche spurlos verschwinden, formiert sich in "Jeanny - Das fünfte Mädchen" (Das Erste) eine Bürgerwehr. Bei RTL präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn. Außerdem enthüllt Sternekoch Max Strohe "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" (Sat.1).

20:15 Uhr, Das Erste, Jeanny – Das fünfte Mädchen, Thriller

In einer beschaulichen Kleinstadt in der Nähe von Wien verschwinden seit Jahren in immer kürzer werdenden Abständen Mädchen zwischen 18 und 20 Jahren spurlos. Die Bevölkerung ist beunruhigt, wirft der Polizei Inkompetenz vor. Weil Kommissar Degener (Johann Nikolussi) nicht weiter kommt, formiert sich eine Bürgerinitiative zum Schutz der Jugendlichen.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Wenn der Bund zum Baumeister wird, dauert es entweder sehr, sehr lange – oder es wird abgefahren teuer! Mario Barth zeigt das anhand von Beispielen: Beim Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes darf es an Protz nicht fehlen: Ob Wintergärten, zweiter Kanzler-Wohnung oder Luxus-Kita – hier wird ordentlich geklotzt und nicht gekleckert. Andere Gebäude des Bundes stehen über Jahre bezugsfertig leer. Wurden diese wohl einfach vergessen?

20:15 Uhr, kabel eins, Honig im Kopf, Tragikomödie

Als Tildas (Emma Schweiger) Opa Amandus (Dieter Hallervorden) wegen seiner Alzheimer-Erkrankung in ein Heim ziehen muss, da ihre Eltern Niko (Til Schweiger) und Sarah (Jeanette Hain) ihn nicht zu Hause versorgen wollen, entführt die Zehnjährige den alten Mann kurzerhand. Denn sie weiß von seinem größten Wunsch: Noch einmal Venedig sehen, die Stadt, in der Amandus seine inzwischen verstorbene große Liebe kennengelernt hat. Die beiden brechen zu einer außergewöhnlichen Reise auf.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Burger, BBQ & Co., Kochdokureihe

Die Deutschen lieben es, im Sommer zu grillen. Doch was genau sind die beliebtesten Gerichte der Outdoorküche? Max Strohe nimmt Bratwurst, Burger, Steaks und Co. unter die Lupe und deckt Deutschlands ultimative Grill-Geheimnisse auf. In New York sucht der Sternekoch außerdem nach dem perfekten Burger. Und in Texas blickt er hinter die Kulissen eines weltbekannten BBQ-Restaurants.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Kein Weg zurück, Krimi

Als Kamilla Marks (Katja Studt), die Inhaberin eines Schlosshotels, von einem Unbekannten mit einem Jagdgewehr angeschossen wird, bekommt Alex (Ines Pauline Klink) einen schwierigen Mandanten: den vorbestraften Enno Fellner (Bernd Michael Lade). Fellner, mittlerweile Busfahrer und Fremdenführer im Münsteraner Umland, ist nach einer längeren Haftstrafe wieder auf freiem Fuß. Er soll Kamilla Marks vor langer Zeit vergewaltigt haben und wehrt sich nun mit rechtlichen Schritten gegen die Vorwürfe. Fellner gerät nun ins Visier polizeilicher Ermittlungen. Es lastet ein schwerer Vorwurf auf ihm: Er habe Kamilla Marks in jener Nacht umbringen wollen.