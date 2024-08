Die Unschärferelation der Liebe, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Die Unschärferelation der Liebe": Alexander Kirchner (Burghart Klaußner) und Greta Brenner (Caroline Peters). (cg/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 06:00 Uhr

In "Die Unschärferelation der Liebe" (Das Erste) führt ein spontaner Kuss zwei Einzelgänger zusammen. In Sat.1 geht "Das große Backen" in eine neue Runde und ProSieben zeigt das "Star Wars"-Spin-off "Rogue One".

20:15 Uhr, Das Erste, Die Unschärferelation der Liebe, Komödie

Greta (Caroline Peters) ist eine notorisch lügende Schulsekretärin und nebenbei laut, spontan und unberechenbar. Alexander (Burghart Klaußner) ist ein pleitegehender Metzger, nebenbei Musikliebhaber und verkappter Intellektueller, der stets auf seine strikte Ordnung bedacht ist. An einer Bushaltestelle küsst sie ihn in den Nacken, völlig unvermittelt, einfach so. Eine Verwechslung. Oder steckt doch ein Plan dahinter? Auf alle Fälle ist es der Anfang einer elektrisierenden Liebesgeschichte, mit der beide noch fünf Minuten zuvor nicht gerechnet haben.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Auf die Plätzchen, fertig, backt: Wer wird Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker 2024? Um der Antwort einen Schritt näher zu kommen, müssen die Kandidaten die Jury in der ersten Aufgabe mit ihrem persönlichen Lieblingsrezept überzeugen. Die erste technische Prüfung startet mit einem echten Klassiker, der Esterházytorte. In der finalen Aufgabe geht es darum, ein kreatives Selbstportrait aus Torte zu erschaffen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rogue One: A Star Wars Story, Sci-Fi

Galen Erso (Mads Mikkelsen), ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn (Felicity Jones) auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen?

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap

Während Marvel seine Avengers und DC seine Justice League hat, präsentiert RTL seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBeS" findet das Dschungelcamp erstmals im Sommer statt. In dieser besonderen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika zu erleben. Wer wird die aufregenden Prüfungen bestehen, emotionale Momente am Lagerfeuer durchstehen und wahre Stärke zeigen?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Wellenbrecher, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) muss auf die Insel Norderney – mit Tessa Tilker (Patricia Meeden), einer Anwältin aus Bielefeld, die seine Expertise in Sachen Erbrecht braucht. Gegen ein bezahltes Wochenende hat Wilsberg natürlich nichts einzuwenden. Selbst wenn seine Reisebegleiterin Tessa offensichtlich Liebeskummer hat und leicht reizbar ist. Doch auf der Insel erregt nicht nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler), der im selben Hotel absteigt, Wilsbergs Argwohn. Auch die Kinder und die Sekretärin des Verstorbenen verhalten sich merkwürdig im Streit um das Millionen-Erbe.