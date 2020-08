31.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

In "Schwarzach 23" hat es Kommissar Germinger mit einem Mord und einem Doppelgänger zu tun. Bei VOX ist die "Höhle der Löwen" wieder offen für neue Geschäftsideen. Arte zeigt die Fußball-Doku "Kroos" über den deutschen Nationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos.

20:15 Uhr, ZDF, Schwarzach 23 – Und das mörderische Ich, Krimi

Mit Bombenalarm in einem Regionalbus startet der neue Fall der Polizistenfamilie Germinger. Und dann taucht auch noch ein Doppelgänger von Franz junior auf. Die Bombe zündet nicht. Doch der Mann, auf dessen Schoß sich die Attrappe befindet, ist tot. Hauptkommissar Franz Germinger junior (Maximilian Brückner) und seine Schwester Anna Germinger (Marlene Morreis) finden heraus, dass der Mann mit Insulin getötet wurde.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der 8. Staffel „Die Höhle der Löwen“ kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und jeder „Löwe“ will seinen Anteil! Kommt es zwischen ihnen und den Start-ups zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investoren.

Galerie

20:15 Uhr, RTLzwei, Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe, Dating-Show

Eine Gruppe aufgeregter Singles steht vor dem Abenteuer ihres Lebens. Bei „Love Island“ müssen die Islander jeweils zu zweit beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Bei herausfordernden Spielen lernen sie sich kennen und kommen ihren Partnern näher. Wer meint es ernst und wer spielt ein falsches Spiel? Außerdem müssen sie sich regelmäßig aufs Neue entscheiden: Wer bleibt zusammen, wer macht Schluss und wer angelt sich einen neuen Partner?

20:15 Uhr, arte, Kroos, Doku

Weltmeister 2014, viermaliger Champions-League-Sieger. Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Doch die Fußballfans sind gespalten. Die einen sehen in ihm einen herausragenden Mittelfeldstrategen, die anderen einen Phlegmatiker, der sein Potenzial nicht ausschöpft. In seinem Dokumentarfilm „Kroos“ verfolgt Filmemacher Manfred Oldenburg die Karriere des 1990 in Greifswald geborenen Fußballers, die ihn von Rostock über München nach Madrid führte, und gibt Einblicke in sein Privatleben.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die „Guardians of the Galaxy“ bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe.

(cg/spot)