07.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) geschieht ein Mordanschlag mit einer Armbrust. Die Amazonenprinzessin "Wonder Woman" (ProSieben) gerät in die Unruhen des Ersten Weltkriegs. In "Die Farbe des Horizonts" (ZDF) kämpft ein Paar auf dem Pazifik ums Überleben.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt, Krimi

Im Umfeld des Blutritts mit über 3000 Pferden wird Marlene Stöhr (Stefanie von Poser) von einer Armbrust angeschossen. Marlene hat den Anschlag überlebt, wird aber in ein künstliches Koma versetzt. Marlenes Sohn Oliver (Oliver Stöhr) ist vor wenigen Tagen an den Bodensee zurückgekehrt. Er hatte versucht, sich den Vorwürfen seiner Familie zu entziehen, die ihm die Schuld an dem Tod seiner Patentante vor einem Jahr anlastet. Bald stochern die Ermittler Oberländer (Matthias Koeberlin) und Zeiler (Nora Waldstätten) in düsteren Familiengeheimnissen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

„Vlyheit für alle Kühe!“ Mit diesem Wortspiel machen Nicolas Hartmann, Niklas Kattner und Moritz Braunwarth auf ihre Milchalternative „vly“ aufmerksam. Viele Alternativprodukte können nicht mithalten, wenn es um die Nährstoffdichte von Kuhmilch geht. Deshalb setzen die Gründer auf die nährstoffreiche Erbse als Basis für ihr Getränk. Für die Entwicklung neuer Produkte benötigen die Gründer 500.000 Euro und bieten dafür 8 Prozent ihrer Anteile.

20:15 Uhr, kabel eins, Mission: Impossible 2, Actionthriller

IMF-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird in seinem neuen Fall auf seinen Ex-Kollegen Sean Ambrose (Dougray Scott) angesetzt. Der ist inzwischen ein gesuchter Terrorist und hat vor, mit Hilfe von künstlich hergestellten Viren weite Teile der Menschheit auszurotten. Er verfügt bereits über eine Komponente, die zur Züchtung der Viren nötig ist. Hunt muss nun versuchen, in den Besitz des zweiten Bestandteils zu kommen.

22:15 Uhr, ZDF, Die Farbe des Horizonts, Hochsee-Actiondrama

Tahiti 1983: US-Backpackerin Tami (Shailene Woodley) zieht durch die Welt und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Auf Tahiti lernt sie den britischen Profi-Segler Richard (Sam Claflin) kennen und lieben. Bald hat das Paar einen lukrativen Auftrag an Land gezogen: Sie sollen die Luxusjacht eines Ehepaars von Tahiti ins kalifornische San Diego überführen. Doch der Ozean ist nicht still, und Tamis und Richards Traum wird zu einem Albtraum, als die Jacht in einem Sturm beinahe kentert. Tami wacht unter Deck in einer der Kabinen auf. Das Schiff ist zu großen Teilen geflutet und Richard verschwunden.

(cg/spot)