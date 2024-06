Die Toten vom Bodensee,... TV-Tipps am Montag

SpotOn News | 17.06.2024, 06:01 Uhr

In "Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen" (ZDF) stirbt ein Trophäensammler in seiner Wolfsfalle. Sat.1 stellt in "Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?" Freizeitparks auf den Prüfstand. Bei "Red Planet" (Kabeleins) steht außerdem eine Reise zum Mars bevor.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen, Krimi

Als Forstarbeiter Oliver (Robert Stadlober) einen Trophäenjäger in dessen eigener historischer Wolfsfalle aufgespießt findet, alarmiert das die Ermittler Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora von Waldstätten). Sie befragen Melanie Bodenbach (Cornelia Gröschel), bei der der Jäger übernachtet hat. Sie gibt sich unwissend – gleichzeitig ertappen die Kommissare Melanies Sohn Timmy (Jeremy Miliker) beim Versuch, mit dem Laptop des Toten zu fliehen. Die Zusammenhänge sind komplex: Wer ist der Wolf, wer das Lamm?

20:15 Uhr, Sat.1, Die Spaßgiganten – Action ohne Limit?, Reportage

Freizeitparks und Spaßbäder versprechen ihren Besuchern aufregende Erlebnisse. Aber können sie diese Versprechen auch einhalten? Familie Jordan verbringt ein Wochenende im Heidepark Soltau, der mit Europas größter und schnellster Holzachterbahn wirbt. Gleichzeitig genießt Familie Wolter mit ihren drei Kindern die Angebote im Aquamagis, dem beliebtesten Wellness- und Erlebnisbad Nordrheinwestfalens. Ein Test der Attraktionen steht an, um die Erwartungen der Besucher zu überprüfen.

21:00 Uhr, RTL, Undercover Boss, Berufsdoku

Jens Erik Hilgerloh ist seit über 25 Jahren Leiter des Mobilitätskonzerns Starcar Europa Service Group AG und CEO der Starcar Autovermietung. Jetzt schleust er sich undercover in seinen Betrieb ein: Er legt seine Brille sowie seinen Bart ab und erhält eine neue Frisur, um sich als der vermeintlich arbeitslose Michael Petersen auszugeben. Ziel der Aktion ist es, die Arbeitsbedingungen seines Unternehmens unerkannt zu überprüfen.

20:15 Uhr, Kabeleins, Red Planet, Sci-Fi-Abenteuer

Kate Bowman (Carrie-Anne Moss) und Rob Gallagher (Val Kilmer) begeben sich auf eine riskante Mission: Seit 2025 versucht die Menschheit, den Mars zu besiedeln, da die Erde immer unbewohnbarer wird. Jetzt gibt es Probleme auf dem Roten Planeten und das Projekt steht auf der Kippe. Pilotin Bowman und ihre Crew sollen die Lage überprüfen, doch ihre Mission endet in einem Desaster.

20:15 Uhr, ONE, Tod einer Kadettin, Drama

Lilly Borchert (Maria Dragus) träumt davon, nach dem Abitur Medizin zu studieren und die Welt zu sehen. Sie wird bei der Marine als Kadettin zugelassen, trotz Bedenken hinsichtlich ihrer Tauglichkeit. An Bord eines großen Segelschulschiffes kämpft sie gegen Männlichkeitsgehabe, Schlafmangel und harten Drill. Auch gesundheitliche Probleme plagen sie: starke Unterleibsschmerzen und Schlafstörungen. Eines Nachts übernimmt sie den Dienst einer Kameradin am Posten Ausguck. Plötzlich hören einige Kadetten einen Schrei.