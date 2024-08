Das schwarze Quadrat, ... TV-Tipps am Montag

"Das schwarze Quadrat": Vincent Kowalski als David Bowie (Bernhard Schütz, l.) und Nils Forsberg als Elvis (Jacob Matschenz) bereiten sich auf Ihren Auftritt vor. (cg/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 06:01 Uhr

In "Das schwarze Quadrat" (ZDF) bringt ein gestohlenes Gemälde zwei Diebe in Schwierigkeiten. Sat.1 macht den großen Supermarkt-Check und in "True Lies" (kabel eins) führt Arnold Schwarzenegger ein gefährliches Doppelleben.

20:15 Uhr, ZDF, Das schwarze Quadrat, Krimikomödie

Die Kunstdiebe Vincent (Bernhard Schütz) und Nils (Jacob Matschenz) haben das berühmte russische Gemälde "Das schwarze Quadrat" geklaut. Die Übergabe des Bildes an den Käufer soll auf einem Kreuzfahrtschiff erfolgen. Um an Bord zu gelangen, überwältigen sie zwei Passagiere und nehmen deren Identitäten an. Bald stellt sich heraus, dass die beiden Urlauber als David Bowie- und Elvis Presley-Imitatoren gebucht waren. Nun müssen der erfolglose Künstler Vincent und der kleptomanische Nils die Entertainer ersetzen.

20:15 Uhr, Sat.1, Rewe, Edeka, Kaufland & Co. – Der Sat.1 Supermarkt-Check!, Doku

Im Jahr 2023 verzeichnete der deutsche Lebensmittelhandel einen Umsatz von rund 200 Milliarden Euro. Supermärkte sind neben Discountern für die meisten Deutschen die bevorzugte Einkaufsstätte – über 40 Prozent besuchen sie laut einer aktuellen von Sat.1 beauftragten Forsa-Umfrage sogar mehrmals pro Woche. Doch wie schneiden Edeka, Kaufland, Rewe und Co. hinsichtlich Auswahl, Frische und Qualität ab? Und wie unterscheiden sie sich von Discountern?

20:15 Uhr, Das Erste, Erlebnis Erde: Unsere Wälder, Doku

Heutzutage sind alle heimischen Wälder "menschengemachte Natur". Besonders betroffen sind Fichtenmonokulturen, die durch Borkenkäfer, Stürme und Hitzewellen großflächig zerstört wurden. Was für viele wie eine Katastrophe aussieht, stellt sich als Glücksfall für die Wälder heraus: Bedrohte Arten tauchen plötzlich wieder auf. Luchse, Auerhühner, verschollen geglaubte Käfer und viele andere vermehren sich sprunghaft. Auch der Wolf kehrt zurück.

20:15 Uhr, kabel eins, True Lies – Wahre Lügen, Actionfilm

Helen (Jamie Lee Curtis) hält ihren Ehemann für einen langweiligen Vertreter und betrügt ihn. Doch in Wirklichkeit ist ihr Mann ein Geheimagent. Harry (Arnold Schwarzenegger) nutzt seinen Job, um sie zu überwachen. Während er eigentlich eine Terrorgruppe bekämpfen soll, geraten seine beruflichen und privaten Angelegenheiten durcheinander. Da Helen ihm untreu ist, muss er sich intensiv um ihre Überwachung kümmern. Er will sie zurückgewinnen, aber dann rücken die Terroristen gefährlich nahe.

22:15 Uhr, ZDF, Die Yacht, Thriller

Eine wohlhabende Geburtstagsgesellschaft bleibt nach einer ausgelassenen Nacht mit ihrer Privatjacht im Mittelmeer stecken. Bald wird sie von einem mysteriösen Fremden (Eduardo Valdarnini) terrorisiert. Der Fremde enthüllt schwerwiegende Geheimnisse und spaltet die sechs Geiseln, die er bis zur Selbstzerstörung gegeneinander aufbringt. Abgeschnitten von der Außenwelt eskaliert die Situation auf fatale Weise.