Nord Nord Mord, Batman Begins, ... TV-Tipps am Montag

"Nord Nord Mord": Kommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) schaut sich im Haus von Leif Conradi um. (cg/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 06:00 Uhr

In "Nord Nord Mord" (ZDF) stirbt ein Mann durch einen Pfeilschuss. Das Erste zeigt die Doku "Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten". In "Batman Begins" (kabel eins) wandelt sich der Milliardär Bruce Wayne zum dunklen Rächer.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der verlorene Hund, Krimi

Auf der ruhigen Insel Sylt scheint zunächst nichts Außergewöhnliches zu passieren. Zwei Hunde werden vermisst, ansonsten gibt es wenig zu tun für die Polizei. Doch plötzlich wird eine Leiche am Leuchtturm entdeckt. Es handelt sich um den Schriftsteller Leif Conradi (Rolf Jöns), der mit einem Pfeil im Rücken tot aufgefunden wird. In seiner Jackentasche befindet sich eine beträchtliche Summe Bargeld, und die Spurensicherung entdeckt außerdem eine Hundeleine – doch Conradis Hund Joker bleibt verschwunden. Die Ermittler Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina (Julia Brendler) und Feldmann (Oliver Wnuk) stoßen bei ihren Nachforschungen auf den Hausmeister Boy Paulsen (Patrick von Blume), der jedoch kaum etwas über den bekannten Autor zu wissen scheint.

20:15 Uhr, Das Erste, Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten, Porträt

Donald Trump ist einer der umstrittensten Politiker weltweit: von seinen Anhängern verehrt, von seinen Kritikern scharf verurteilt. Aber wer ist dieser Mann wirklich? Was erklärt seinen Erfolg? Anlässlich seiner erneuten Amtseinführung am 20. Januar 2025 beleuchtet diese Dokumentation das Leben des 45. und 47. US-Präsidenten. Sie zeigt Trumps Weg von seinen Anfängen als Sohn eines Immobilienmoguls über seine Karriere im Reality-TV bis hin zu seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus.

20:15 Uhr, kabel eins, Batman Begins, Superheldendrama

Nachdem Bruce Wayne (Christian Bale) als Kind mitansehen musste, wie seine Eltern ermordet wurden, wächst er unter der Obhut seines treuen Butlers Alfred (Michael Caine) auf. Er begibt sich nach Asien, wo Henri Ducard und Ra's al Ghul ihn in den Künsten des Kampfes ausbilden. Als er erfährt, dass Gotham City bedroht wird, kehrt er zurück und entwickelt zusammen mit Alfred seine Identität als Batman. Schon bald kämpft er gegen zahlreiche Kriminelle und setzt alles daran, seine Heimatstadt zu retten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Für die dreifache Mutter Marion Tönjes aus Dortmund erfüllt sich ein langgehegter Traum: 22 Jahre nach ihrem ersten Versuch bei der Quizshow "Wer wird Millionär?" schafft sie es endlich in die Mitte zu Günther Jauch. Als sie 2002 zum ersten Mal teilnahm, scheiterte sie bereits an der Auswahlrunde. Ob sich das lange Warten für Tönjes gelohnt hat, können die Zuschauer in der Ausgabe am heutigen Montag verfolgen.

22:15 Uhr, ZDF, Vermisst in den Highlands, Thrillerdrama

Im herbstlichen Schottland kehrt Edmond Murray (James McAvoy) in das eindrucksvolle, aber rau wirkende Land zurück, nachdem ihn seine Ex-Frau Joan (Claire Foy) mit einer erschütternden Nachricht kontaktiert hat: Ihr gemeinsamer Sohn Ethan (Max Wilson) ist aus seinem Bett im Ferienlager verschwunden. Obwohl eine Entführung vermutet wird, gibt es keine Lösegeldforderung. Die Ermittlungen unter der Leitung von Inspector Roy (Gary Lewis) konzentrieren sich auf die Durchsuchung des angrenzenden Waldes.