09.11.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

Ein jüdischer Schüler wehrt sich in "Das Unwort" (ZDF) gegen Mobbing - mit weitreichenden Folgen. Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) buhlen gleich fünf Frauen um Kartoffelbauer Peter. In "The Cave" (Tele 5) trifft eine Forschergruppe auf alptraumhafte Kreaturen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Unwort, Tragikomödie

Krisengespräch am Berliner Westend-Gymnasium: Max (Samuel Benito), 15 Jahre, hat seinem Mitschüler Karim (Oskar Redfern) das Ohrläppchen abgebissen und einem anderen, Reza (Victor Kadam), die Nase gebrochen. Nun droht Max der Schulverweis. Wie sich bald herausstellt, hat der Vorfall eine Vorgeschichte: Als die Klassenlehrerin Annika Ritter einige Zeit zuvor Das Tagebuch der Anne Frank im Unterricht behandeln möchte, erzählt Max von seiner jüdischen Herkunft und wird damit zur Zielscheibe eines monatelangen Mobbings durch seine Mitschüler.

20:15 Uhr, Das Erste, Schmutzige Geschäfte mit unserer Rente, Doku

Die gesetzliche Rente allein reicht nicht mehr, heißt es, deshalb sorgen die meisten Menschen hierzulande zusätzlich privat fürs Alter vor: mit Betriebsrenten, Riester-Renten oder Lebensversicherungen. Doch welche Möglichkeiten haben Verbraucherinnen und Verbraucher, um zu erfahren, was genau mit ihrem Geld passiert? Die Doku begibt sich auf Spurensuche und begleitet Menschen, die herausfinden wollen, ob sie mit ihrer Riester- oder Betriebsrente an „schmutzigen Geschäften“ beteiligt sind: am Braunkohleabbau, an unsozialen Immobilienkäufen oder an der Rüstungsindustrie.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow

Ein neuer Tag auf dem Land. Rinderwirt Lutz, Grünlandbauer Thomas, Geflügel- und Weinbauer Rüdiger, Jungbauer Patrick und Bäuerin Denise erkunden mit ihren Auserwählten die Höfe und gehen anschließend gemeinsam an die Arbeit. Bei wem gibt es dabei erste Annäherungsversuche und wer schmeißt schon freiwillig die Flinte ins Korn? Beim Dating in Nordrhein-Westfalen buhlen gleich fünf Frauen um Kartoffelbauer Peter. Welche Dame kann sein Herz erobern?

20:15 Uhr, Tele 5, The Cave, Höhlenhorror

Ein Team von Wissenschaftlern stößt in den rumänischen Wäldern auf ein verborgenes unterirdisches Höhlensystem, das 30 Jahre zuvor nach einem Unglück versiegelt worden war. Dr. Nicolai (Marcel Iures) und seine Assistentin Kathryn (Lena Headey) rufen Jack McAllister (Cole Hauser) und sein Team von Profihöhlentauchern zur Hilfe. Die Spezialisten machen sich auf den Weg, das möglicherweise unentdeckte Ökosystem zu erforschen. Doch schon bald passieren merkwürdige Dinge.

22:55 Uhr, ZDF, Get Out – Rette deine Haut, Horror

Als der afroamerikanische Fotograf Chris (David Kaluuya) seine weiße Freundin Rose (Allison Williams) aus New York auf das Anwesen ihrer Eltern begleitet, ahnt er nicht, was auf ihn zukommen wird. Roses Vater Dean Armitage (Bradley Whitford), ein Neurochirurg, ihre Mutter Missy (Catherine Keener), eine Psychiaterin, und der Bruder Jeremy (Caleb Landry Jones) beginnen schon bald, ihren Gast unter Druck zu setzen. Gleichzeitig versucht man, seine Außenkontakte zu unterbinden…

