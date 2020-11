23.11.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

In "Gott von Ferdinand von Schirach" (Das Erste) fordert ein Mann vor dem Deutschen Ethikrat das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Kommissarin Winter ermittelt in "Unter anderen Umständen" (ZDF) nach einem Mord an der deutsch-dänischen Grenze.

20:15 Uhr, Das Erste, Gott von Ferdinand von Schirach, Drama

Der 78-jährige ehemalige Architekt Richard Gärtner (Matthias Habich) möchte seinem Leben ein Ende setzen. Dies soll jedoch nicht im Ausland, sondern ganz legal mit der Hilfe seiner Hausärztin geschehen. Für Dr. Brandt (Anna Maria Mühe) kommt es aus persönlicher Überzeugung nicht infrage, ihrem zwar betagten, aber gesunden Patienten ein todbringendes Präparat zu besorgen. Richard Gärtners Fall wird exemplarisch vor dem Deutschen Ethikrat diskutiert. Strittig ist dabei nicht die Frage, welche Formen von Sterbehilfe für Ärzte straffrei sind, sondern ob Mediziner dem Patientenwunsch eines Lebensmüden gerecht werden müssen.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Lügen und Geheimnisse, Krimi

Ein Leichenfund im Jardelunder Moor an der deutsch-dänischen Grenze bereitet Kommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) und ihrem Team Kopfzerbrechen. Die Tote wird als die 19-jährige Nele Wagner identifiziert, die von ihren Eltern auf einer Backpacker-Reise nach Norwegen – zusammen mit ihrer Freundin Jennifer (Bianca Nawrath) – vermutet wird. Allerdings fehlt von Jennifer zunächst jede Spur. Die Ermittler finden heraus, dass Nele für einen Porno-Chat-Kanal arbeitete.

20:15 Uhr, Tele 5, The Legend of Hercules, Sandalenaction

Hercules (Kellan Lutz), Spross einer heimlichen Liebesnacht zwischen Göttervater Zeus und Königin Alkmene (Roxanne McKee), muss ins Exil. Der rach- und herrschsüchtige Stiefvater König Amphitryon (Scott Adkins) verbannt den Jungen als Sklaven nach Ägypten. Dort entdeckt Hercules seine wahren Fähigkeiten. Und seine wirkliche Lebensaufgabe, für die er planvoll gezeugt worden ist.

20:15 Uhr, 3Sat, Weil du mir gehörst, Drama

Ein gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia (Julia Koschitz) und Tom (Felix Klare) erneut vor Gericht. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter soll auf Julias Antrag hin neu entschieden werden. Bei der Befragung gerät die achtjährige Anni (Lisa Marie Trense) in Panik – sie möchte lieber tot sein, als mit ihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieser vehementen Ablehnung geführt?

21:55 Uhr, arte, Drive, Thriller

Eigentlich meidet der wortkarge Einzelgänger Driver (Ryan Gosling) andere Menschen – bis er sich in seine neue Nachbarin Irene (Carey Mulligan) verliebt. Als deren frisch aus der Haft entlassener Mann einen Überfall durchführen soll, bietet Driver sich als Fahrer an. Er ahnt nicht, dass sämtliche Mitwisser aus dem Weg geräumt werden sollen.

(cg/spot)