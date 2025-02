Lillys Verschwinden, Cash Truck, ... TV-Tipps am Montag

"Lillys Verschwinden": Robert (Heino Ferch) und Anna Bischoff (Jessica Schwarz) suchen mit allen Mitteln nach ihrer Tochter. (cg/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 06:00 Uhr

In "Lillys Verschwinden" (ZDF) beginnt auf Mallorca die verzweifelte Suche nach einem Mädchen. Auf Sat.1 startet die neue Staffel von "Promis unter Palmen". Später sinnt Jason Statham in "Cash Truck" (ZDF) auf Rache.

20:15 Uhr, ZDF, Lillys Verschwinden, Krimi

Ein unbeschwerter Urlaub mit Familie und Freunden am Mittelmeer entwickelt sich für Anna (Jessica Schwarz) und Robert Bischoff (Heino Ferch) zum schlimmsten Albtraum: Ihre fünfjährige Tochter Lilly verschwindet spurlos. Eine großangelegte Suchaktion auf der gesamten Insel beginnt, doch trotz aller Bemühungen bleibt die Polizei erfolglos. Verdächtige wie der Künstler Peter Maiwald (Andreas Lust) geraten ins Visier der Ermittler Isabell Navarro (Mona Pirzad) und Antonio Gomez (Mohamed Achour), müssen aber mangels Beweisen wieder freigelassen werden.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!, Realityshow

Wie weit sind Prominente bereit zu gehen, wenn es um Geld geht? In "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Persönlichkeiten gemeinsam in einer luxuriösen Villa am traumhaften Strand Thailands – ständig unter Beobachtung. Hier werden sie mit den Herausforderungen des Zusammenlebens konfrontiert, während sie sich in verschiedenen Aufgaben beweisen müssen. Doch nur einer kann am Ende die goldene Kokosnuss und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Promi First Dates, Kuppelshow

Roland Trettl bringt prominente Singles mit nicht-prominenten Partnersuchenden aus ganz Deutschland zusammen. In zwei neuen Folgen seines Dating-Formats lädt er erneut Prominente in sein Restaurant ein. Die Matches werden basierend auf den Vorlieben und Abneigungen der Teilnehmenden sorgfältig zusammengestellt. Nach einem gemeinsamen Abendessen entscheiden die Singles, ob sie sich wiedersehen möchten oder getrennte Wege gehen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Deutschlands beliebtester Quizmaster Günther Jauch begeistert seit Jahren mit seinem einzigartigen Charme und seinen schlagfertigen Kommentaren, die so manchen Kandidaten aus der Fassung bringen. Auch heute geht es wieder um die große Frage: "Wer wird Millionär?". Fiebern Sie mit und testen Sie Ihr Wissen, während die Kandidaten um das große Geld spielen.

22:15 Uhr, ZDF, Cash Truck, Action

Ein geheimnisvoller Einzelgänger (Jason Statham) nimmt einen Job bei einer Sicherheitsfirma an, die kürzlich Ziel eines brutalen Raubüberfalls war. Schon bald überrascht er alle mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten, als er einen weiteren Überfall vereitelt. Während er als Held gefeiert wird, kommt allmählich seine düstere Vergangenheit ans Licht: Getrieben von einem tiefen Schmerz, befindet er sich auf einem unerbittlichen Rachefeldzug gegen jene, die ihm das Wichtigste in seinem Leben genommen haben.