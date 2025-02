Spreewaldkrimi, First Dates Hotel, ... TV-Tipps am Montag

"Spreewaldkrimi: Böses muss mit Bösem enden": Kriminalrat a.D. Krüger (Christian Redl, r.) und Prof. Levi A. Than (Fabian Hinrichs) unterhalten sich über das Thema Zeit. (cg/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 06:00 Uhr

Im "Spreewaldkrimi" (ZDF) wird eine Spaziergängerin angeschossen. Das Erste zeigt die Sondersendung "Brennpunkt: Deutschland hat gewählt". Auf VOX ist das "First Dates Hotel" wieder offen für Blind Dates.

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi: Böses muss mit Bösem enden, Krimi

Beim Spazierengehen wird Luise Bohn (Alina Stiegler) angeschossen und schwer verletzt. Was zunächst wie ein willkürlicher Angriff aussieht, entpuppt sich schnell als Teil eines raffiniert geplanten Racheakts. Während Krüger (Christian Redl) sein Leben im Ruhestand genießt, wird er plötzlich von Fichte (Thorsten Merten) um Hilfe gebeten. Er soll auf dessen Tochter Fina (Mercedes Müller) aufpassen, da ihr Vater befürchtet, dass auch sie ins Visier des Täters geraten könnte.

20:15 Uhr, Das Erste, Brennpunkt: Deutschland hat gewählt, Sondersendung

Die Bundestagswahl ist entschieden, und die politische Landschaft in Berlin wird neu geordnet. Am Tag nach der Wahl analysiert diese Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio die Ergebnisse und wirft einen Blick in die Zukunft: Welche Parteien könnten eine Regierung bilden? Welche Koalitionen sind denkbar oder wahrscheinlich? Moderiert wird der "Brennpunkt" von Studioleiter Markus Preiß.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Kuppelsoap

Endlich ist es wieder soweit: Das First Dates Hotel öffnet erneut seine Türen! Unter der Sonne Mallorcas können Singles auf romantische Blind Dates gehen, sich von Gastgeber Roland Trettl und seinem Team verwöhnen lassen und vielleicht sogar die große Liebe finden. Wenn es funkt, haben die Paare die Möglichkeit, sich bei einem zweiten Date außerhalb des Hotels besser kennenzulernen. Und falls es nicht passt, gibt es noch viele andere Singles, die ebenfalls nach der Liebe suchen.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!, Realityshow

Wie weit gehen Promis für Geld? In "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Charaktere gemeinsam in einer luxuriösen Villa am Strand von Thailand – ständig beobachtet von Kameras. Sie müssen sich den Herausforderungen des Zusammenlebens stellen, doch am Ende kann nur einer die begehrte goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

22:15 Uhr, ZDF, Jericho Ridge – Unter Beschuss, Action

Deputy Tabby Temple (Nikki Amuka-Bird) hat einen schweren Stand: Nachdem sie ihren Sohn Monty (Zack Morris) in einem Drogendelikt gedeckt hat, wurde sie von ihrer leitenden Position im abgelegenen Sheriff-Office von Jericho Ridge degradiert. Zudem leidet sie an einer schweren Fußverletzung. Trotzdem tritt sie ihren Innendienst an, nur um festzustellen, dass das Sheriff-Office in der Nacht zuvor überfallen wurde. Zahlreiche Waffen wurden gestohlen, und ihre Kollegen haben außerdem mit einem Mordfall zu kämpfen.