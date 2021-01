11.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

Anwalt Vernau muss in "Requiem für einen Freund" (ZDF) das Rätsel um einen toten Steuerprüfer lösen. Bei RTL lädt Günther Jauch zum Zocker-Special von "Wer wird Millionär". In "Rush Hour 3" (kabel eins) gehen Chris Tucker und Jackie Chan auf Verbrecherjagd.

20:15 Uhr, ZDF, Requiem für einen Freund, Krimi

Im Büro des Rechtsanwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) findet eine Steuerprüfung statt. Aus unerfindlichen Gründen interessiert sich der Finanzbeamte Harry Fischer (Peter Trabner) für einen vier Jahre alten Bewirtungsbeleg. Er nötigt Vernau deshalb, mitten in der Nacht in der Kanzlei vorbeizukommen. Als Vernau eintrifft, ist der Steuerprüfer tot – erschossen. Was ist das Besondere an diesem Bewirtungsbeleg?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Das große Zocker-Special, Quizshow

Neue Zocker, neue Fragen und neues Spiel: Beim großen „Zocker-Special“ spielen Kandidaten, die das Risiko lieben! Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, Das Erste, Naturwunder Nordalaska, Doku

Fast 80.000 Quadratkilometer unberührte Wildnis umfasst das „Arctic National Wildlife Refuge“ im Norden Alaskas. Es ist das größte Naturschutzgebiet der USA. Den Süden durchzieht die mächtige Brooks-Kette, mit Gipfeln von mehr als 2.500 Metern Höhe, der ebene Norden grenzt an die eisige Beaufortsee. In diesen vielfältigen Landschaften haben Wölfe, Eisbären, Grizzlybären, Moschusochsen, Karibus und Steinadler ihren Lebensraum.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour 3, Actionkomödie

In Paris herrscht Krieg, denn ein Arm der chinesischen Triaden verwandelt die Stadt der Liebe in einen Moloch der Gewalt – bisher mit einem Dutzend toter Gesetzeshüter. Letzte Hoffnung sind Chefinspektor Lee (Jackie Chan) und sein Kollege Carter (Chris Tucker) vom LAPD. Bei ihrer Ankunft in Paris treffen sie auf einen verwirrten Flic, danach erweisen sich französische Taxis als gefährliche Hochgeschwindigkeitsgeschosse und schließlich warten Gangster jeden Härtegrads auf das Duo.

22:15 Uhr, ZDF, Dunkirk, Kriegsdrama

Im Mai 1940 sind fast 400.000 britische, französische, belgische und niederländische Soldaten (u.a. Kenneth Branagh, Tom Hardy) in der französischen Hafenstadt Dünkirchen eingekesselt. Die Situation scheint ausweglos und für die Alliierten droht Dünkirchen ein militärisches Desaster zu werden. Die Befehlshaber ersinnen jedoch einen waghalsigen Plan, um die gefangenen Kameraden zu retten.

