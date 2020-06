TV-Tipps am Montag

In "Und wer nimmt den Hund?" (Das Erste) lässt sich ein Paar nach 20 Jahren Ehe auf eine Therapie ein. Eine Standesbeamtin begegnet in "Für Emma und ewig" (Sat.1) ihrer Jugendliebe wieder. Später muss Gerard Butler in "Hunter Killer" (ZDF) einen atomaren Krieg verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, Und wer nimmt den Hund?, Ehekomödie

Der Hamburger Aquariumsdirektor Georg Lehnert (Ulrich Tukur) und seine Frau Doris (Martina Gedeck) können mit sich zufrieden sein. Doch statt als wohlsituierte Best-Ager ihre wiedergewonnene Zweisamkeit neu zu gestalten, stehen die beiden vor der Trennung, denn Georg hat eine Affäre. Dass er in der deutlich jüngeren Zoologie-Doktorandin Laura (Lucie Heinze) nicht weniger als „die“ Frau seines Lebens sieht, tut Doris besonders weh. Um sein Gewissen zu beruhigen, lässt sich Georg auf eine Trennungstherapie ein. Leider fehlt es ihm aber an dem nötigen Feingefühl und so revanchiert sich die Verlassene schon bald mit drastischen Maßnahmen.

20:15 Uhr, Sat.1, Für Emma und ewig, Romanze

Als Standesbeamtin gestaltet Emma (Nadja Becker) für verliebte Paare den schönsten Tag des Lebens. Doch in ihrer eigenen Ehe kriselt es, und die Paartherapie ist nur mäßig erfolgreich. Dann trifft Emma ihren alten Schwarm Ben (Pasquale Aleardi) wieder – ausgerechnet, als er bei ihr das Aufgebot bestellt. Schöne Erinnerungen aus der gemeinsamen Zeit bahnen sich ihren Weg, und bei Emma bricht das Gefühlschaos aus.

20:15 Uhr, ONE, Toter Winkel, Thrillerdrama

Karl Holzer (Herbert Knaup) führt als Friseurmeister ein schönes und beschauliches Leben. Er und seine Frau (Johanna Gastdorf) haben Freude an der kleinen Enkelin Nora, der Tochter seines Sohnes Thomas (Hanno Koffler). Doch als Thomas‘ Freund aus Kindertagen unter ungeklärten Umständen stirbt, kommt das Gerücht auf, der Tote sei in schwere Verbrechen mit rechtsterroristischem Hintergrund verwickelt gewesen. Und bald steht auch Thomas Holzer unter Verdacht, mit seinem Schulfreund gemeinsame Sache gemacht zu haben. Karl Holzer muss sich fragen, wie groß sein Vertrauen zu seinem Sohn ist.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Die vierte Frau, Krimi

In einem für den Bodensee typischen Hopfenfeld wird die Leiche einer Frau gefunden – wie in einem Spinnennetz wurde Jutta Reike vom Täter in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert. Und es ist nicht der erste Fall dieser Art: Jutta Reike ist offenbar das vierte Opfer eines Serienkillers. Die Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz stellen jedoch fest, dass die Tat nicht dem sonstigen Muster des Täters entspricht.

22:15 Uhr, ZDF, Hunter Killer, Actionthriller

Im Nordpolarmeer werden ein US-amerikanisches und ein russisches U-Boot von unbekannten Angreifern versenkt. Das amerikanische Verteidigungsministerium entsendet Captain Joe Glass (Gerard Butler) und seine Mannschaft an Bord des U-Boots „USS Arkansas“, um herauszufinden, was genau in den Tiefen des Arktischen Ozeans vorgefallen ist. Rear Admiral John Fisk (Common) wird kurze Zeit später von der Analystin Jayne Norquist (Linda Cardellini) darüber informiert, dass auf einer russischen Militärbasis verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden.

(cg/spot)