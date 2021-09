TV-Tipps am Montag

"Auf dünnem Eis": Ira (Julia Koschitz) begleitet Konrad (Carlo Ljubek) bei seinen Behördengängen und wartet mit ihm auf dem Gang im Sozialamt. (cg/spot)

20.09.2021 06:00 Uhr

In "Auf dünnem Eis" (ZDF) dringt ein Obdachloser immer mehr in das Leben einer Köchin ein. RTL zeigt das große Danke-Special von "Wer wird Millionär" und in "Hustlers" (ZDF) nehmen Stripperinnen nach einem Finanzcrash ihre ehemaligen Freier aus.

20:15 Uhr, ZDF, Auf dünnem Eis, Drama

Winter in Berlin. Mitten in der Nacht fährt die Köchin Ira (Julia Koschitz) auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnung einen Obdachlosen an. Konrad (Carlo Ljubek) hat sich dort mit seinem Hund ein Lager errichtet. Obwohl müde und erschöpft von ihrer Arbeit in einem Hotelrestaurant, bringt sie den nur leicht verletzten Konrad in das nächstgelegene Krankenhaus. Damit beginnt der gemeinsame Weg von Ira und Konrad. Konrad dringt immer weiter in Iras Alltag ein. Um ihn loszuwerden, versucht sie, ihm seinen Platz im Leben zurückzugeben.

20:15 Uhr, Das Erste, Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr, Doku

Stephan Lamby begleitet die Kanzlerkandidaten Laschet, Baerbock und Scholz seit Dezember 2020 durch das Wahljahr. Der Film zeigt, wie sich die Parteien und deren Akteure in den zehn Monaten vor der Bundestagswahl neu aufstellen, inhaltlich und personell. Es sind hartumkämpfte Weichenstellungen, die der Autor aus der Nähe beobachten kann und die überlagert werden durch die dramatischen Entwicklungen der Corona-Pandemie.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Das große Danke-Special, Quizshow

Danke sagen war noch nie so schön: Angehörige oder Familienmitglieder haben sich bei RTL gemeldet, um Menschen, die es verdient haben, auf diesem Wege „Danke“ zu sagen: Sie dürfen bei Günther Jauch als Kandidat um die Million spielen! Als Geschenk erhalten sie einen zusätzlichen „Danke-Joker“. Mit diesem dürfen sie sich einmalig bei einer Frage mit ihrer Begleitperson, also dem Bewerber, beraten. Alles ist möglich. Wer holt die Million?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der dritten Folge der Staffel wird es erfrischend lecker. Das Gründer-Duo Erik Dimter (27) und Tristan Brümmer (26) lädt die Löwen auf eine Runde JoyBräu ein – ein alkoholfreies Proteinbier, das besonders für Sportler geeignet ist. Wird das Getränk dem sportbegeisterten Nils Glagau schmecken? Und sehen er und die anderen Löwen darin auch geschäftliches Potential?

22:15 Uhr, ZDF, Hustlers – Rache ist sexy, Drama

Nach dem Finanz-Crash 2008 bleiben in den Stripklubs New Yorks die zahlungskräftigen Banker weg. Doch einige Stripperinnen gehen unkonventionelle Wege, um sich schadlos zu halten. Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew rund um Ramona (Jennifer Lopez) und Destiny (Constance Wu) beginnen sie, ihre ehemaligen Kunden nun so richtig auszunehmen.