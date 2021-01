25.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

In "Neben der Spur" (ZDF) wird der Psychiater Jessen mit einem bizarren Doppelmord konfrontiert. Auf kabel eins treibt das Monster "Godzilla" sein Unwesen und bei RTL gibt es neue Folgen von "Undercover Boss".

20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Schließe deine Augen, Thriller

Psychiater Joe Jessen (Ulrich Noethen) ist überglücklich: Nach Jahren der Trennung von seiner Ehefrau Nora (Petra van de Voort) lädt sie ihn ein, mit ihm und Tochter Lotte (Lilly Liefers) für einige Wochen an die Nordsee zu fahren. Passenderweise bittet ihn Vincent Ruiz (Jürgen Maurer), einen Blick auf einen ungelösten Fall ganz in der Nähe, in Husum, zu werfen. Doch zunächst eröffnet sich Joe in einem alten Bauernhaus ein schauriges Bild. Opfer sind Mutter und Tochter. Eine Bibel liegt aufgeschlagen auf dem Boden, an der Wand ein gemaltes Pentagramm.

20:15 Uhr, kabel eins, Godzilla, Monster-Action

Lieutenant Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson) arbeitet als Bombenentschärfer bei der US-Armee. Als auf den Philippinen ein prähistorisches Monster erwacht, wird Ford in ein Spezialeinsatzkommando des Militärs einberufen, welches die Urzeitbestie auf das offene Meer locken und anschließend mit einem Atomsprengkörper töten soll. Doch das geplante Manöver schlägt fehl.

20:15 Uhr, Das Erste, Das geheime Leben der Rothirsche, Doku

Er gilt als der „König der Wälder“. Der Rothirsch – ein Mythos. Oft schon wurde er gefilmt, meist als liebestoller, röhrender Brunfthirsch, der im Herbst um die Weibchen kämpft. Wie die Art aber den Rest des Jahres tickt, wird oft übersehen. Rothirsche sind keine langweiligen Wiederkäuer: Versteckte Kameras an Suhlen oder anderen Rendezvous-Plätzen geben ungewöhnliche und seltene Einblicke in das geheime Leben der Tiere.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Schwindelsoap

Zum Auftakt der Jubiläumsfolgen stellt sich Tanja Larisch, Geschäftsführerin der E.ON Energie Dialog GmbH, dem TV-Experiment. Die Top-Managerin des Strom- und Gasanbieters will die Energiewende vorantreiben und grüne Energie zu den Kunden bringen. Dafür montiert sie unter anderem Solaranlagen auf Dächern, arbeitet mit Starkstromkabeln im Umspannwerk oder berät Kunden im Servicecenter – und stößt dabei oft an ihre Grenzen.

22:15 Uhr, ZDF, Sicario, Thriller

Arizona, nahe der mexikanischen Grenze. Bei einer Geiselbefreiung findet das FBI in einem verlassenen Haus in der Wüste 42 in Plastiksäcken verstaute Leichen. Die gesuchten Geiseln waren nicht im Haus, zwei FBI-Leute werden getötet. Kate Macer (Emily Blunt) war Teil des Einsatzkommandos. Kurze Zeit später wird sie von Matt Graver (Josh Brolin), dem Leiter einer Sondereinheit der US-Regierung, in sein Team geholt. Graver kämpft angeblich gegen den Drogenschmuggel an der Grenze. Zu seinen Leuten gehört auch der undurchsichtige Anwalt Alejandro (Benicio Del Toro).

(cg/spot)