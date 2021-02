TV-Tipps am Montag

22.02.2021 06:00 Uhr

In "Der Schneegänger" (ZDF) wird die Leiche eines kroatischstämmigen Jungen im Wald gefunden. Drei Studenten landen in "The Signal" (Tele 5) in einem unterirdischen Forschungslabor.

20:15 Uhr, ZDF, Der Schneegänger, Krimidrama

Zwei Jahre nach dem Verschwinden des damals elfjährigen Darijo, Sohn kroatischer Einwanderer, wird seine Leiche in einem Waldstück gefunden. Der Junge hat in der Villa des reichen Unternehmers Reinartz gewohnt, wo seine Mutter Lida (Edita Malovcic) Haushälterin war. Inzwischen ist sie mit dem Hausherrn verheiratet. Als ihr die Nachricht vom Fund der Leiche überbracht wird, bricht sie zusammen. Kommissar Lutz Gehring (Max Riemelt) zieht widerwillig die junge Polizistin Sanela Beara (Nadja Bobyleva) zu den Ermittlungen hinzu, die mit sechs Jahren aus Kroatien nach Deutschland kam und in der Berliner Exil-Gemeinde gut vernetzt ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Rentiere auf dünnem Eis, Doku

Der Klimawandel hat die Nenzen und ihre Rentiere erreicht. Seit Jahrtausenden ziehen die Nomaden mit ihren Herden durch die Tundra im arktischen Sibirien. Doch die alten Wanderrouten sind nicht mehr sicher. Die Überquerung des zugefrorenen Flusses Ob wird zum unkalkulierbaren Risiko. Die Rentiere bewegen sich auf dünnem Eis. Das riesige Gebiet am russischen Polarkreis liegt wie im Fieber. Riesige Krater, wie der Kessel von Batagai, öffnen sich im tauenden Permafrostboden und legen Urzeitknochen sowie Urzeitgefahren durch Viren und Bakterien frei.

20:15 Uhr, Tele 5, The Signal, Sci-Fi-Thriller

Ein Hacker hat Jonah (Beau Knapp) und Nic (Brenton Thwaites) den Einbruch in den Server ihrer Uni untergeschoben. Jetzt sendet der Unbekannte Signale aus der Wüste Nevadas. Um ihn zu stellen, machen Jonah, Nic und seine Freundin Haley (Olivia Cooke) auf ihrem Trip nach Kalifornien einen Abstecher dorthin. Und landen als Gefangene in einem unterirdischen Forschungslabor.

22:35 Uhr, kabel eins, Shang-High Noon, Abenteuerkomödie

Als Pei Pei (Lucy Liu), die Tochter des Kaisers von China, vom Verräter Lu Fong (Roger Yuan) entführt wird, macht sich Chon Wang (Jackie Chan) auf den Weg in den Wilden Westen – fest entschlossen, sie zu befreien. Dort angekommen, reitet er von einem Unglück ins nächste. Zusammen mit dem Ganoven O’Bannon (Owen Wilson) und seiner Indianerbraut Falling Leaves (Brandon Merrill) macht sich Chon auf den staubigen Weg nach Carson City, dem Hauptquartier von Lu Fong.

22:15 Uhr, ZDF, Der Killer & sein Bodyguard, Actionkomödie

Profikiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) soll in Den Haag gegen den weißrussischen Diktator Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) aussagen und bekommt deshalb den Personenschützer Michael Bryce (Ryan Reynolds) zur Seite gestellt. Allerdings arbeiten die beiden nur äußerst widerwillig zusammen. Dukhovich setzt alles daran, Kincaid von dieser Aussage abzuhalten, und schickt seine besten Männer los, um den unliebsamen Zeugen aus dem Weg zu räumen.

(cg/spot)