TV-Tipps am Montag

"Rocketman": Elton John (Taron Egerton) lässt sich von Rückschlägen nicht aufhalten (cg/spot)

05.04.2021 06:00 Uhr

Das Biopic "Rocketman" (ProSieben) zeichnet den Aufstieg des Musikers Elton John zum Weltstar nach. Im "Tatort" (Das Erste) wird eine Schülerin im Wald ermordet. Bei RTL lädt Günther Jauch zum Zocker-Special von "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ProSieben, Rocketman, Biopic

Reginald Dwight (Taron Egerton) fällt schon früh durch seine außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Als Mitglied der Band Bluesology wird aus dem jungen Reg schließlich der künftige Weltstar Elton John. Mit dem Texter Bernie Taupin (Jamie Bell) an seiner Seite, nimmt die Karriere des Sängers an Fahrt auf, aber ausschweifende Partys, Drogen und die ungesunde Beziehung zu seinem Manager John Reid (Richard Madden) fordern ihren Preis.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Herr des Waldes, Krimi

Die Schülerin Jessi hat ein Date. Aber nicht in der Disco, sie macht sich auf in den nahe gelegenen Wald. Kurze Zeit später ist sie tot. Zunächst trifft sie ein Carbonpfeil in den Oberschenkel, dann ein Messerstich mitten ins Herz. Als ein Jogger die Leiche am nächsten Tag findet, weist sie unter anderem Bissspuren auf und hat einen Zweig im Mund. Das saarländische Ermittlerteam um die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) steht vor einem Rätsel, denn der Zweig im Mund weist auf einen alten Jägerbrauch hin.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Das große Zocker-Special, Quizshow

Neue Zocker, neue Fragen und neues Spiel: Beim „Zocker-Special“ spielen Kandidaten, die das Risiko lieben! Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Auf der Suche nach dir, Liebesfilm

Die junge Köchin Astrid (Laura Berlin) will sich mit ihrem Freund Lars (Ben Bela Böhm) einen großen Traum erfüllen: ein eigenes Restaurant in Stockholm. Doch am Tag der Vertragsunterschrift ist Lars nicht auffindbar. Eine Spur führt Astrid zu einem Campingplatz auf Öland. Dort trifft sie den Betreiber Björn (Moritz Vierboom) und dessen kleine Tochter Tova (Lisa Marie Trense). Nach und nach kommen überraschende Details über Lars ans Licht, doch er bleibt verschwunden. Wo steckt er?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Imkern ist schon längst nicht mehr nur was für Profis. Mit gerade mal Anfang zwanzig haben Jan-Angelus Meyer & Nick Peters die EASY Bee Box entwickelt. Ihre Idee: Jeder soll imkern können und damit etwas für den Naturschutz tun. Die 2-in-1-Box und ihr Schiebersystem soll den direkten Kontakt zu den Bienen verhindern, sodass jeder seinen eigenen Honig ernten kann. Für 150.000 EUR bieten sie 15% ihrer Firmenanteile. Wird einer der Löwen zuschlagen?