TV-Tipps am Montag

"Chernobyl": Feuerwehrmann Vasily Ignatenko (Adam Nagaitis) ahnt nicht, wie gefährlich sein Einsatz wirklich ist (cg/spot)

12.04.2021 06:00 Uhr

Bei ProSieben startet die preisgekrönte Miniserie "Chernobyl". Der Psychologe Brock führt in "Spuren des Bösen" (ZDF) ein gefährliches Doppelleben. In "Das weiße Kaninchen" (ONE) wird die 13-jährige Sara Opfer eines Cyber-Erpressers.

20:15 Uhr, ProSieben, Chernobyl, Thrillerserie

Am 26. April 1986 beobachtet Ljudmila (Jessie Buckley), die schwangere Frau des Feuerwehrmanns Wassili Ignatenko (Adam Nagaitis), in der Stadt Prypjat eine Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl. Die Feuerwehr und Ersthelfer treffen am Unglücksort ein, ohne jedoch zu wissen, wie brandgefährlich dieser Einsatz ist.

20:15 Uhr, ZDF, Spuren des Bösen: Schuld, Krimi

Der genesene Richard Brock (Heino Ferch) führt ein scheinbar beschauliches Leben mit Partnerin Brigitte Klein (Katrin Bauerfeind). Doch in Wahrheit ist er beherrscht von Rachegedanken und führt ein gefährliches Doppelleben. Brocks heimlicher Plan ist es, Gerhard Mesek (Juergen Maurer) endgültig zu überführen. Akribisch sammelt er mithilfe von Klaus Tauber (Gerhard Liebmann) Beweise gegen den hochrangigen Polizisten und mehrfachen Mörder. Trotz Vorsichtsmaßnahmen kann Brock seine Recherchen vor Mesek nicht verbergen.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!, Realityshow

Im Spiel „Besser Einhorn als Keinhorn“ gilt es, die ersten zwei Teamkapitäne zu ermitteln: Wem es zuerst gelingt, zehn Ringe mit seinem Einhorn einzusammeln, geht als Sieger:in hervor und ist automatisch eine Runde weiter. Im Anschluss stellen die beiden Gewinner ihre Teams für das nachfolgende Spiel „Ägyptisches Boot-Rennen“ zusammen. Wer entscheidet das Duell für sich und wer muss um seinen Platz bei „Promis unter Palmen“ bangen?

20:15 Uhr, ONE, Das weiße Kaninchen, Thrillerdrama

Sara (Lena Urzendowsky) ist 13, schüchtern und unsicher, weswegen sie Kontakte lieber im Internet knüpft. Zum Beispiel mit Kevin (Louis Hofmann). Der Ältere spielt virtuos mit Saras Träumen und Erwartungen. Um seine Zuneigung zu halten, schickt Sara ihm offenherzige Fotos. Zu spät erkennt sie, dass Kevins Interesse nicht ihren Gefühlen gilt. Indem er droht, die Fotos ins Netz zu stellen, will er erotische Videos von ihr erpressen. Verzweifelt vertraut sich Sara ihrem Chat-Freund Benny an. Der rät ihr, sich an den Vertrauenslehrer Keller (Devid Striesow) zu wenden.

20:15 Uhr, kabel eins, Snitch – ein riskanter Deal, Actiondrama

Johns (Dwayne Johnson) Sohn wird wegen Drogenbesitzes festgenommen und soll ins Gefängnis. Da John ihn vor dem Leben hinter Gittern bewahren will, geht er einen gefährlichen Deal mit der DEA, der Drogenvollzugsbehörde, ein: Für die Freiheit des Sohnes wird er im Gegenzug in ein Drogenkartell eingeschleust und soll Informationen über den Boss beschaffen.