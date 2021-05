TV-Tipps am Montag

"Systemsprenger": Benni (Helena Zengel) mustert die Erzieher, die mit ihr über ihren Wutausbruch sprechen wollen (cg/spot)

17.05.2021 07:51 Uhr

In "Systemsprenger" (ZDF) lässt ein neunjähriges Mädchen seine Erzieher verzweifeln. Elyas M'Barek kümmert sich in "Dieses bescheuerte Herz" (Sat.1) um einen schwerkranken Teenager. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird eine intelligente Handy-Halterung angeboten.

20:15 Uhr, ZDF, Systemsprenger, Drama

Egal ob Pflegefamilie, Wohngruppe oder Schule, Benni (Helena Zengel) fliegt sofort wieder raus: zu laut, wild und unberechenbar. Die Neunjährige ist, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Benni doch nur Liebe, Geborgenheit und wieder bei der Mutter wohnen. Die aber hat Angst vor dem unberechenbaren Kind. Als keine Lösung mehr in Sicht scheint, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha (Albrecht Schuch) sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien.

20:15 Uhr, Sat.1, Dieses bescheuerte Herz, Tragikomödie

Herzspezialist Dr. Reinhard (Uwe Preuss) hat die Nase gestrichen voll von den Eskapaden seines feierwütigen Sohnes Lenny (Elyas M’Barek), der in seinem Leben noch nichts zu Ende gebracht hat. Das soll sich ändern: Er verpflichtet Lenny dazu, sich um den 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) zu kümmern, der an einem Herzfehler leidet und nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Held vom Hamsterfeld, Naturdoku

Feldhamster führen ein Leben im Verborgenen. Sie sind vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv und werden auch immer seltener. Ein Hamsterjahr ist kurz und voller Gefahren. Sechs Monate, um einen Partner zu finden, den Nachwuchs aufzuziehen und Wintervorrat zu sammeln. Exemplarisch wird die Geschichte eines Feldhamsterweibchens in einer der letzten deutschen Hamster-Regionen in Thüringen erzählt. Hier gibt es sogar eine seltene melanistische Population mit schwarzem Fell.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Multitasking beim Radfahren ist schwer und vor allem sehr gefährlich. Die Brüder Khesrau und Sohrab wollen das ändern und haben „sminno“ entwickelt: eine Handyhalterung, dessen spezielle Form Störgeräusche minimiert und die Lautsprecher des Handys verstärkt. Mit der dazugehörigen App hat man Navi, Musik, Tacho und Tracking auf einen Blick. Für 500.000EUR wollen die beiden 15% ihrer Anteile abgeben. Steigt ein Löwe ein?

22:30 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 3, Komödie

Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun (Katja Riemann) sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller (Elyas M’Barek) hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.