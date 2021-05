TV-Tipps am Montag

"Ihr letzter Wille kann mich mal!": Tom (Uwe Ochsenknecht, l.) und Heinrich (Heiner Lauterbach) bei der Seebestattung (cg/spot)

31.05.2021 06:00 Uhr

Eine besondere Mission führt Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in "Ihr letzter Wille kann mich mal!" (Das Erste) an die Ostsee. In "Abi '97" (Sat.1) müssen fünf Mittdreißiger nochmal zur Abiturprüfung antreten.

20:15 Uhr, Das Erste, Ihr letzter Wille kann mich mal!, Tragikomödie

Heinrich Gruber (Heiner Lauterbach), ein Staatsanwalt, wie er im Buche steht, und der Reisejournalist Tom Gruber (Uwe Ochsenknecht) haben im Leben wenig gemeinsam. Umso mehr staunen die beiden Herren um die 60, als sie sich bei einer Testamentseröffnung kennenlernen – und zwar als Ehemänner der Verstorbenen. Die mit dem Auto verunglückte Sophia hat jahrzehntelang ein ebenso geheimes wie glückliches Doppelleben geführt. Während der esoterisch angehauchte Tom seinen Nebenbuhler gerne kennenlernen möchte, um seine geliebte Frau noch besser zu verstehen, schaltet Heinrich in seinem Schmerz komplett auf stur.

20:15 Uhr, ZDF, LandKrimi: Waidmannsdank, Krimi

Ein Mordfall, illegale Machenschaften und Familienkonflikte erschüttern den scheinbaren Frieden einer kleinen Dorfgemeinschaft. Als einer der Dorfbewohner bei einem Sturz von einem Hochsitz stirbt, glauben die Dorfpolizisten Georg Treichel (Peter Raffalt) und Martina Schober (Jutta Fastian) zunächst an einen tragischen Unfall. Doch dann stellt sich heraus: Eine der Sprossen der Leiter wurde präpariert, und alle Zeichen sprechen für Mord.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Der Hund ist für viele „der beste Freund des Menschen“, auch für das Ehepaar Walburga und Reto Falkenberg. Beim Gassigehen haben sie sich oft gefragt, wohin mit der Leine, wenn der Hund freiläuft. Deswegen haben sie „WowWow“ erfunden: ein Halsband, in dem eine Leine integriert ist. Sie kann bei Bedarf ausgezogen werden und nach Gebrauch wieder im Halsband verschwinden. Um die Produktionskosten zu senken, brauchen sie 120.000 Euro und sind bereit, 25 Prozent Unternehmensanteile abzugeben. Sieht ein Löwe hier Potenzial?

20:15 Uhr, Sat.1, Abi ’97 – gefühlt wie damals, Dramödie

Die Freunde Piet (Rick Kavanian), Jochen (Axel Stein), Lisa (Diana Amft), Maria (Jana Pallaske) und Christian (Tom Beck) haben vor 20 Jahren zusammen Abitur gemacht und sich danach aus den Augen verloren. Nun treffen sie sich im Klassenzimmer wieder, denn ihr Abi wurde ihnen wegen eines Formfehlers aberkannt. Ab jetzt heißt es nicht nur pauken, sondern auch in Erinnerungen schwelgen – und wichtige Entscheidungen fürs weitere Leben treffen.

22:15 Uhr, ZDF, Die Spezialistin, Actionthriller

Nach einem traumatischen Ereignis muss sich die CIA-Agentin Alice Racine (Noomi Rapace) erst einmal wieder erholen und wird deshalb auf einen Londoner Außenposten versetzt. Aber auch dort bekommt sie keine Ruhe: Nachdem ein vermeintlicher Terrorist von der CIA festgenommen wurde, soll sie das Verhör übernehmen. Geleitet werden die Ermittlungen von einem Mann namens Bob Hunter (John Malkovich). Sein Verdächtiger hat angeblich den Startschuss für einen Terroranschlag in England gegeben, bei dem ein gefährliches Virus zum Einsatz kommen soll.