Düstersee, Contra, ... TV-Tipps am Montag

"Düstersee": Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) geht mit seiner Mutter Hildegard Vernau (Elisabeth Schwarz) zum Krankenwagen. (cg/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 06:01 Uhr

Der Anwalt Vernau ermittelt in "Düstersee" (ZDF) im Auftrag seiner Mutter. In "Contra" (Das Erste) muss ein Professor für eine rassistische Bemerkung büßen. Später kommt es für eine Mordzeugin zum "Showdown in den Bergen" (ZDF).

20:15 Uhr, ZDF, Düstersee, Krimi

Ungewöhnlicher Besuch für den Berliner Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers): Seine Mutter Hildegard (Elisabeth Schwarz) hat ein sehr persönliches Anliegen. Ihre Lebensgefährtin Ingeborg Huth (Carmen-Maja Antoni), genannt "Hüthchen", verschwindet in letzter Zeit oft unter zweifelhaften Vorwänden für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung. Mutter Vernau bittet ihren Sohn, Ermittlungen anzustellen. Zuletzt wurde "Hüthchen" im uckermärkischen Dorf Düstersee gesehen. Vernau trifft sie auf dem Sommerfest im Herrenhaus. Am nächsten Tag wird der Gastgeber der Party, Christian Steinhoff, tot aufgefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Contra, Komödie

Juraprofessor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) ist fachlich und rhetorisch über jeden Zweifel erhaben. Der verbitterte Mittfünfziger kann es jedoch nicht lassen, sexistische und rassistische Sprüche zu machen. Als Pohl die Studentin Naima (Nilam Farooq) im vollbesetzten Vorlesungssaal demütigt, drohen ihm disziplinarische Maßnahmen. Um seinen Kopf zu retten, übernimmt er auf Druck des politisch versierten Universitätspräsidenten Lambrecht (Ernst Stötzner) die Aufgabe, Naima auf einen bundesweiten Debattierwettbewerb der Hochschulen vorzubereiten!

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss Spezial, Realitysoap

Premiere bei Undercover Boss: Zum ersten Mal stellt sich ein gewählter Politiker dem Experiment: Peter Boch, Oberbürgermeister von Pforzheim. Verkleidet als Kandidat einer fiktiven RTL-Sendung verändert er sein Aussehen drastisch. Er arbeitet bei der Feuerwehr, im Hort und bei städtischen Diensten. Was wird der Ex-Polizist in dieser Spezial-Ausgabe entdecken? Nach sechs Jahren an der Spitze der Stadt ist die Gefahr, enttarnt zu werden, größer denn je!

20:15 Uhr, kabel eins, The Transporter, Actionthriller

Frank Martin (Jason Statham), ein ehemaliger Elitesoldat, verdient seinen Lebensunterhalt als Kurierfahrer, spezialisiert auf illegale Ladungen. Als Frank bei einer Lieferung bemerkt, dass sich das Paket bewegt, öffnet er die verbotene Fracht. In der Kiste findet er die schöne Asiatin Lai (Qi Shu). Nun ist nicht nur die Polizei, sondern auch ein skrupelloser Menschenhändlerring hinter ihm her. Eine gefährliche Verfolgungsjagd beginnt.

22:15 Uhr, ZDF, Showdown in den Bergen, Thriller

Paul (Philippe Bas) unternimmt mit seiner Tochter Sara eine Bergwanderung zu ihrem Geburtstag. Doch der idyllische Ausflug in die Natur entwickelt sich zu einem Überlebenskampf. Sara (Maïra Schmitt) wird zufällig Zeugin eines Mordes und von den Tätern entdeckt. Für sie und ihren Vater beginnt eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd durch die Berge.