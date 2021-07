TV-Tipps am Montag

"Nord Nord Mord: Sievers und die tödliche Liebe": Hinnerk Feldmann ist auf der Suche nach dem Täter. (cg/spot)

05.07.2021 06:00 Uhr

In "Nord Nord Mord" (ZDF) geraten junge Umweltaktivisten unter Mordverdacht. Der deutsche Soldat "Trautmann" (Das Erste) wird im England der Fünfzigerjahre zur Fußballlegende. In "Mein Date, mein bester Freund & Ich" (Sat.1) suchen fünf Frauen ihren Traummann.

20:15, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die tödliche Liebe, Krimi

Ina Behrendsen (Julia Brendler) hat sich in den Sylter Seehundschützer Leo Fischer (Garry Fischmann) verliebt. Das junge Glück währt nicht lange. Nach einem Robben-Einsatz am Strand wird er dort von Ina aufgefunden. Erschlagen! Der erste Verdacht fällt auf eine Gruppe von jungen Leuten, die am Sylter Ellenbogen illegal campen. Sie nennen sich „Nackte Robben“ und weigern sich standhaft, Kleidung zu tragen, bis die Bootsfahrten mit Touristen zu den Seehundbänken eingestellt werden.

20:15, Das Erste, Trautmann, Drama

England, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der deutsche Kriegsgefangene Bert Trautmann (David Kross) bekommt die unverhoffte Chance, seinem tristen Alltag im Lager Lancashire zu entkommen. Dem Fußballtrainer Jack Friar (John Henshaw), der als Geschäftsmann im Camp ein- und ausgeht, ist Trautmanns Torwarttalent bei einem Spiel unter den Gefangenen aufgefallen. Friar glaubt sogar, dass der selbstbewusste Hüne seinen unterklassigen Verein St. Helens vor dem drohenden Abstieg retten kann.

20:15, Sat.1, Mein Date, mein bester Freund & Ich, Datingshow

Wer weiß am besten, wer zu mir passt? Natürlich mein schwuler bester Freund. Der Überzeugung sind zumindest acht Single-Frauen, die gemeinsam mit ihrem besten Freund einen Partner für sich suchen. Und wo lässt sich dieser besser finden, als am Strand, unter Palmen und bei Sonnenuntergängen am Meer?

20:15, ONE, Love & Mercy, Musikerbiografie

Der Film ist das kompromisslose Porträt über den rasanten Aufstieg und Fall von Brian Wilson, dem kreativen Kopf der Beach Boys, untermalt mit den wegweisenden Songs der Pop-Legende. Brian Wilson, Chorknabe aus Kalifornien, stürmte in den 1960er Jahren mit den Beach Boys weltweit die Musikcharts. Doch der kometenhafte Aufstieg und spektakuläre Erfolg haben ihren Preis: Scheidung, Drogen und psychische Probleme führen zum Absturz des Musik-Genies.

22:15, ZDF, Entscheidung in der Tiefe, Katastrophenfilm

Bei einem Einsatz macht der Sonar-Spezialist Chanteraide (François Civil) beinahe einen verhängnisvollen Fehler. Nur knapp gelingt dem U-Boot die Rettung vor den plötzlich auftauchenden Feinden. Nach der Rückkehr lässt das mysteriöse Signal, das er gehört hat, dem Akustiker keine Ruhe. Er findet heraus, dass es zu einem U-Boot gehört, das eigentlich gar nicht existieren dürfte. Zeitgleich droht ein Konflikt mit Russland in einem Atomkrieg zu eskalieren.