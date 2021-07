TV-Tipps am Montag

"Green Book - Eine besondere Freundschaft": Shirley (Mahershala Ali, l.) und sein Fahrer Tony (Viggo Mortensen). (cg/spot)

19.07.2021 06:01 Uhr

In "Green Book" (Das Erste) geht ein schwarzer Pianist 1962 mit seinem weißen Chauffeur auf Tournee. Eine gestohlene Patienenakte beschäftigt den Psychiater Joe Jessen in "Neben der Spur" (ZDF).

20:15, Das Erste, Green Book – Eine besondere Freundschaft, Tragikomödie

New York, im Jahr 1962: Der berühmte Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) plant eine nicht ungefährliche Konzertreise durch die US-Südstaaten. Als Afroamerikaner muss er sich nicht nur auf die dort vorherrschende Rassentrennung einstellen, sondern auch gegen unliebsame Überraschungen wappnen. Mit dem Nachtklub-Türsteher Tony „Lip“ Vallelonga (Viggo Mortensen) verpflichtet er nicht nur einen erfahrenen Chauffeur, sondern auch einen bewährten Mann fürs Grobe.

20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Erlöse mich, Thriller

Der Psychiater Dr. Joe Jessen (Ulrich Noethen) muss sich nicht nur mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er jüngst einen Menschen erschossen hat. Auch seine Parkinson-Erkrankung macht ihm weiterhin schwer zu schaffen. Als dazu noch seine Praxis von einem Einbrecher verwüstet wird, scheint Joes mühsam aufrechterhaltene Fassade endgültig zu zerbröckeln. Dann aber entdeckt er, dass bei dem Einbruch eine Patienten-Akte gestohlen wurde – die von Milena Lorenz (Anna Bederke), einer jungen Frau, deren Ehemann vor einem halben Jahr spurlos verschwand.

20:15, VOX, Die Hitwisser, Show

Die Hitwisser – das sind vier prominente Rateteams, die in privater Atmosphäre über Musikfragen rätseln und gewinnen wollen. Im launigen Wettkampf um die musikalische Ehre schwelgen die Promi-Hitwisser zu verschiedenen Musikthemen in Erinnerungen und teilen ihr Partywissen. Aber nicht nur die Promis, auch die Zuschauer:innen können ihr Musikwissen testen und hören ihre Lieblingssongs. Mitgrooven und Mitsingen erwünscht!

20:15, arte, Comedian Harmonists, Musikerbiografie

Fasziniert von der amerikanischen A-cappella-Formation „The Revellers“ beschließt Ende der 20er der Schauspielschüler Harry Frommermann (Ulrich Noethen), ein ähnliches Ensemble auf die Beine zu stellen. Es entsteht ein schlagkräftiges Sextett, das bald in ganz Deutschland bekannt ist. Doch ihr großer Erfolg macht die jüdischen Mitglieder blind für die Gefahr, die vom Nationalsozialismus ausgeht.

22:15 Uhr, ZDF, Non-Stop, Thriller

Kurz nach dem Start eines Transatlantikflugs erreichen den Flugsicherheits-Beamten Bill Marks (Liam Neeson) beunruhigende Textnachrichten. Ein Unbekannter will 150 Millionen Dollar – ansonsten soll alle 20 Minuten ein Passagier sterben. Jeder an Bord könnte der Erpresser sein. Auch Marks steht plötzlich unter Verdacht. Verzweifelt versucht er, in 12.000 Metern Höhe eine Katastrophe zu verhindern. Doch er hat nicht viel Zeit, schlimmer noch, nur wenige Menschen an Bord, denen er vertrauen kann.