TV-Tipps am Montag

In "Sterne über uns" (ZDF) zieht eine Mutter mit ihrem Sohn aus Geldnot in den Wald. Ein Staatsanwalt verzweifelt in "Momentversagen" (ONE) an einer vertuschten Straftat. In "Kiss the Cook" (arte) entdeckt ein Sternekoch seine Liebe zum Streetfood.

20:15 Uhr, ZDF, Sterne über uns, Drama

Melli (Franziska Hartmann) hat die Miete einbehalten, denn die Wände waren feucht und schimmelig. Statt Abhilfe folgt die fristlose Kündigung. In die Obdachlosigkeit gedrängt, zieht die Alleinerziehende mit ihrem neunjährigen Sohn Ben (Claudio Magno) in den Wald. Hier improvisieren sie ein notdürftig eingerichtetes Lager, abgelegen von den Wegen, damit niemand sie entdecken kann. Für Melli ist das Waldleben nur eine Notlösung, bis sie wieder eine Wohnung gefunden hat. Anders als sie findet Ben das Waldleben aufregend, die extremen Bedingungen zwingen die beiden noch enger zusammen.

20:15 Uhr, ONE, Momentversagen, Thrillerdrama

Nach seiner Beförderungsfeier bleiben Staatsanwalt Manuel Bacher (Felix Klare) und die attraktive Neue in der Staatsanwaltschaft, Caroline von Studt (Julia Thurnau), als einzige übrig – und landen zusammen in ihrem Bett. Manuel bereut den Seitensprung sofort und will schnell nach Hause. Auf dem Heimweg trifft er in einem Park auf ein streitendes Junkie-Pärchen. Manuel will der Frau helfen, die geschlagen und gewürgt wird. Dabei streckt er den Angreifer mit einer Flasche nieder. Am nächsten Tag erfährt er, dass der Mann tot ist. Hat er ihn erschlagen?

20:15 Uhr, Das Erste, Wo unser Wetter entsteht – Die Alpen, Doku

In der ersten Folge seiner meteorologischen Roadshow in die Alpen erläutert Sven Plöger typische Alpenwetterphänomene wie Föhn, das Berg-/Talwindsystem oder die sogenannte Staulage, die zum Beispiel für den schneereichen Januar 2019 verantwortlich war. Er erklärt, warum so viele Dörfer in den Südwestalpen ausgestorben sind, in den Nordalpen aber blühen. Und er besucht die Hauptversammlung der Schweizer „Wetterschmöcker“.

20:15 Uhr, arte, Kiss the Cook – So schmeckt das Leben!, Komödie

Chefkoch Carl Casper (Jon Favreau) beleidigt einen Restaurantkritiker und sorgt im Internet für einen Skandal. Er verlässt L.A. Richtung Miami und macht sich selbstständig – mit einem Food-Truck. Unterstützung kommt von der Familie: Carls zehnjähriger Sohn wird zu einem unentbehrlichen Helfer.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Graf von Monte Christo, Abenteuer

Nur die Liebe zu seiner Traumfrau Mercédès (Dagmara Dominczyk) lässt Edmond (James Caviezel) die vielen Jahre überstehen, die er unschuldig auf der Gefängnisinsel Chateau d’If darbt. Dann gelingt ihm die Flucht und er wird ein reicher Mann. Zurück in seiner Heimat sucht er nun nach Mercédès. Doch die hat seinen Rivalen, den Freundesverräter Mondego (Guy Pearce), geehelicht.

(cg/spot)