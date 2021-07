TV-Tipps am Montag

"Die Toten vom Bodensee: Fluch aus der Tiefe": Die Ermittler Michael Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten). (cg/spot)

26.07.2021 06:00 Uhr

Eine Leiche mit zugenähtem Mund beschäftigt die Ermittler in "Die Toten vom Bodensee" (ZDF). In "The Mule" (Das Erste) schmuggelt ein fast 90-Jähriger Drogen für ein Kartell. Bei "Die Hitwisser" (VOX) rätseln Promis über Musikfragen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Fluch aus der Tiefe, Krimi

Nachdem ein Schatz von 273 Goldmünzen aus dem Bodensee geborgen war, wurde der Finder, Florian Friedrichs, ermordet und mit zugenähtem Mund am Ufer des Bodensees drapiert. Als Thomas Egger (Stefan Pohl) den Mund des Toten öffnet und dort eine Münze findet, die dem Schatz zuzuordnen ist, müssen die Ermittler Hanna Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) in die Welt mittelalterlicher Rituale, Sagen und Legenden eintauchen.

20:15, Das Erste, The Mule, Drama

Earl Stone (Clint Eastwood) ist 90 Jahre alt und steht vor dem Nichts. Nach der Pleite seiner Gärtnerei braucht er dringend einen Job – und ein Dach über dem Kopf. Doch weder seine Ex-Frau Mary (Dianne Wiest) noch seine Tochter Iris (Alison Eastwood) sind auf den Lebemann gut zu sprechen. Als Earl das Angebot bekommt, mit seinem Truck eine verdächtige Fracht für mexikanische Auftraggeber zu transportieren, stellt er keine Fragen. Schon bald findet der Kartell-Chef Laton (Andy García) großen Gefallen an seinem ungewöhnlichen „Muli“.

20:15, VOX, Die Hitwisser, Show

Die Hitwisser – das sind vier prominente Rateteams, die in privater Atmosphäre über Musikfragen rätseln und gewinnen wollen. Im launigen Wettkampf um die musikalische Ehre schwelgen die Promi-Hitwisser zu verschiedenen Musikthemen in Erinnerungen und teilen ihr Partywissen. Aber nicht nur die Promis, auch die Zuschauer:innen können ihr Musikwissen testen und hören ihre Lieblingssongs. Mitgrooven und Mitsingen erwünscht!

20:15 Uhr, kabel eins, True Lies – Wahre Lügen, Actionfilm

Helen (Jamie Lee Curtis) hält ihren Gatten für einen langweiligen Vertreter und betrügt ihn. Doch der Mann ist ein Geheimagent. Harry (Arnold Schwarzenegger) nutzt seinen Job, um sie zu überwachen. Während er eigentlich einer Terrorbande das Handwerk legen soll, geraten Job und Privatleben unheilvoll durcheinander. Denn weil Helen fremdgeht, hat er alle Hände voll damit zu tun, sie zu beschatten. Er möchte sie zurückgewinnen, doch plötzlich kommen ihm die Terroristen gefährlich nahe.

20:15, ONE, Prélude, Drama

Der 19-jährige David (Louis Hofmann) träumt von einem Leben als Konzertpianist auf den großen Bühnen der Welt. Als Student am Musikkonservatorium merkt er aber schnell, dass er nur ein Talent unter vielen ist. Sein Kommilitone Walter (Johannes Nussbaum) ist sein größter Konkurrent, nicht nur musikalisch. Nur die Affäre mit der selbstbewussten Gesangsstudentin Marie (Liv Lisa Fries) gibt ihm die Kraft, für das begehrte Stipendium in New York zu kämpfen. Doch mit wachsenden Erwartungen von allen Seiten beginnt David, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren.