TV-Tipps am Montag

"Sarah Kohr: Teufelsmoor": Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) ist einer linksradikalen revolutionären Zelle auf der Spur. (cg/spot)

09.08.2021 06:01 Uhr

Die Ermittlerin "Sarah Kohr" (ZDF) schießt in Notwehr auf einen Jugendlichen. In "Treasure Guards" (Tele 5) beginnt die Jagd auf ein sagenumwobenes Siegel. Später gerät ein Ehepaar in "Verräter wie wir" (ZDF) an einen russischen Geldwäscherring.

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Teufelsmoor, Krimi

Auf einer Autofahrt mit ihrer Mutter wird Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) an einer Tankstelle Zeugin eines Raubüberfalls und schreitet ein. In Notwehr schießt sie auf den minderjährigen Täter und verwundet ihn lebensgefährlich. Angetrieben von Schuldgefühlen versucht sie herauszufinden, wie der Teenager an eine scharfe Waffe gelangen konnte. Dabei stößt sie auf ein altes Waffenlager einer linksradikalen revolutionären Zelle im sogenannten Teufelsmoor.

20:15, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: „Wer wird Millionär?“.

20:15 Uhr, Tele 5, Treasure Guards – Das Vermächtnis des Salomo, Abenteuerposse

Das Siegel des Salomon – es hat sie alle in seinem Bann: die Archäologin Victoria (Anna Friel), ihren Vater Teddy (Andre Jacobs), den Vatikangesandten Angelo (Raoul Bova) und selbst Victorias Bruder Luca (Volker Bruch). Bei Ausgrabungen in Jordanien hat Victoria nämlich einen Hinweis auf den Ring gefunden. Doch statt miteinander, arbeiten einige gegeneinander – wie sich bald herausstellt.

20:15 Uhr, Sat.1, Rush Hour, Actionkomödie

Inspektor Lee (Jackie Chan) fügt dem organisierten Verbrechen in Hongkong immer wieder empfindliche Niederlagen zu. Sein väterlicher Freund, Konsul Han, hilft ihm dabei nach Kräften. Als Hans Tochter Soo Yung (Julia Hsu) in Los Angeles entführt wird, bittet er Lee um Hilfe. Lee soll James Carter (Chris Tucker) unterstützen, einen Cop des LAPD mit einer großen Klappe und einer schnellen Knarre. Die Ermittlungen führen das ungleiche Paar zum Gangsterboss Juntao – und direkt in ein Nest von Korruption und Rachsucht.

22:15 Uhr, ZDF, Verräter wie wir, Thriller

Als Perry (Ewan McGregor) und Gail (Naomie Harris) während ihres romantischen Urlaubs einen russischen Geschäftsmann kennenlernen, können sie nicht ahnen, dass sie schon bald in große Schwierigkeiten geraten. Ihr neuer Freund, Dima (Stellan Skarsgård), arbeitet in Wirklichkeit als Geldwäscher für die russische Mafia und schwebt in Lebensgefahr. Er will aussteigen und mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Ausgerechnet Perry soll ihm bei der Kontaktaufnahme helfen.