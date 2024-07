Rehragout-Rendezvous, ... TV-Tipps am Montag

"Rehragout-Rendezvous": Ein abgetrenntes Ohr beschert Franz Eberhofer (v.) einen verzwickten Mordfall. (cg/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 06:00 Uhr

Der Provinzpolizist Franz Eberhofer muss in "Rehragout-Rendezvous" (Das Erste) einen bizarren Mord aufklären. In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) wird eine tote Frau unter dem Sarg eines Verstorbenen gefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Rehragout-Rendezvous, Krimi-Komödie

Schock bei den Eberhofers: Oma (Enzi Fuchs) streikt! Nach unzähligen Kuchen, Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut beschließt sie, sich zukünftig nicht mehr um die Familie zu kümmern. Das Chaos ist vorprogrammiert! Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz (Sebastian Bezzel), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sollen endlich lernen, für sich selbst zu sorgen. Gleichzeitig übernimmt Susi vorübergehend das Rathaus von Niederkaltenkirchen als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert Franz' Arbeitszeit auf halbtags.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die letzte Beichte, Krimi

Während einer Beerdigung auf einem Sylter Friedhof entdeckt Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) unter dem Sarg des Verstorbenen eine tote Frau. Die Verstorbene ist Maria Fröbe (Lucy Ann Bischofsberger), die in der Nacht zuvor erstickt wurde. Maria war Vorsängerin im Kirchenchor und radelte nach der Probe mit Malte Arent (Karl Schaper) nach Hause. Malte arbeitet für Marias Ehemann Jochen Fröbe (Jörn Hentschel), der eine Reetdachdeckerei betreibt. Jochen beschuldigt Malte, sowohl der Liebhaber als auch der Mörder von Maria zu sein.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap

Doppelter Einsatz beim Biomarkt dennree: Die Brüder Lukas Nossol und Markus Niklasson, die in der Geschäftsleitung des Bio-Pioniers mit 7.700 Mitarbeitenden sind, wollen herausfinden, was sie für ihre Mitarbeitenden und Kundschaft verbessern können. Dafür arbeiten sie inkognito in einigen der über 400 Denns Bio-Märkte und auf dem firmeneigenen Bauernhof. Werden die Brüder undercover enttarnt?

20:15 Uhr, ONE, The Father, Drama

Anne (Olivia Colman) macht sich große Sorgen um ihren Vater Anthony (Anthony Hopkins). Obwohl er trotz seines hohen Alters jede Hilfe einer Pflegekraft ablehnt und nicht bereit ist, seine gemütliche Londoner Wohnung zu verlassen, lässt ihn sein Gedächtnis immer öfter im Stich. Anthony ist überzeugt, dass er weiterhin alleine zurechtkommt. Als Anne ihm jedoch mitteilt, dass sie mit ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt.

22:15 Uhr, ZDF, The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan, Thriller

Der amerikanische Journalist David (Luke Kleintank), der nach Riga ausgewandert ist, und sein neuer Nachbar Robert (Jonathan Rhys Meyers) begehen nach einem tödlichen Unfall Fahrerflucht. Ihr Geheimnis stellt ihre Freundschaft auf eine harte Probe. Robert ist zu allem bereit, um den Vorfall zu vertuschen. Als David damit beauftragt wird, über ihre Tat zu berichten, und dabei der Schwester des Opfers näherkommt, gerät er ins Visier seines psychopathischen Nachbarn.