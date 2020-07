Montag, 27. Juli 2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Montag

Eine Mutter kämpft in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Das Erste) um Gerechtigkeit für ihre ermordete Tochter. In "Totengebet" (ZDF) hilft der Anwalt Vernau einer jungen Frau bei der Suche nach ihrem leiblichen Vater.

20:15 Uhr, Das Erste, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Tragikomödie

Mildred Hayes (Frances McDormand) möchte nicht hinnehmen, dass der Mord an ihrer Tochter Angela (Kathryn Newton) ungesühnt bleibt. Als es nach sieben Monaten immer noch keine Spur des Täters gibt, der die 16-Jährige vergewaltigt, getötet und anschließend verbrannt hat, entschließt sich die Mutter zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Mildred mietet drei seit Jahrzehnten ungenutzte Plakatwände an einer Landstraße unweit des Tatorts. In großen Lettern greift sie den angesehenen Sheriff Willoughby (Woody Harrelson) persönlich an.

20:15 Uhr, ZDF, Totengebet, Krimi

Rechtsanwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. Doch dann steht eine junge Frau vor der Kanzlei, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Rachel Cohen (Mercedes Müller) ist aus New York nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was im Sommer Anfang der 1990er Jahre passiert ist. In jenem Sommer, in dem Vernau die Uni in Boston besuchte und wie drei andere Kommilitonen auch, in Rachels verstorbene Mutter verliebt war.

20:15 Uhr, ProSieben, Die! Herz! Schlag! Show!, Show

Von Ruhepuls bis Herzrasen. Moderator Steven Gätjen stellt je zwei Promi-Teams vor eine besondere Hürde: die Kontrolle ihres Herzschlags! Heute sind mit dabei: Joey Heindle, Özcan Cosar und Larissa Marolt, die gegen Frank Rosin, Jasmin Wagner und Martin Klempnow antreten.

20:15 Uhr, kabel eins, Atemlos – Gefährliche Wahrheit, Actionthriller

Der Teenager Nathan (Taylor Lautner) findet durch Zufall heraus, dass er als Kind als vermisst gemeldet wurde. Er musste bei Fremden aufwachsen, weil sein leiblicher Vater über ein mächtiges Geheimnis verfügt, das Nathan das Leben kosten könnte. In der Tat heftet sich bald nicht nur die CIA an die Fersen des Jungen, sondern auch ein skrupelloser Waffenhändler. Zusammen mit seiner Schulkameradin Karen (Lily Collins) ergreift Nathan die Flucht.

20:15 Uhr, ONE, Mammon: Opfer, Thriller

Der norwegische Journalist Peter Verås (Jon Øigarden) erhält einen anonymen Hinweis auf groß angelegte Betrügereien in der Finanzwelt. Seine Enthüllungsgeschichte bringt eine Lawine ins Rollen. Betroffen ist sogar sein Bruder Daniel (Anders T. Andersen), der den Chefsessel bei einem Großunternehmen räumen muss. Doch das ist erst der Anfang. Als Daniel sich überraschend das Leben nimmt, vermutet der Reporter, dass er in den Selbstmord getrieben wurde.

