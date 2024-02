Spreewaldkrimi, First Dates Hotel, ... TV-Tipps am Montag

"Spreewaldkrimi - Bis der Tod euch scheidet": Hauptkommissar Fichte (Thorsten Merten) versteckt Fina Jurisch (Mercedes Müller) vor einer vorbeifahrenden Streife. (cg/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 06:01 Uhr

Im "Spreewaldkrimi" (ZDF) kommt es bei einem Polterabend zu einer Explosion. Das "First Dates Hotel" (RTL) ist offen für neue Blind Dates. In "Gefangen" (ONE) wird der Polizist Harry Zeuge eines Unfalls, bei dem eine vierköpfige Familie stirbt.

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi – Bis der Tod euch scheidet, Krimi

In der ländlichen Gegend des Spreewaldes ereignet sich während eines festlichen Polterabends im Freien eine plötzliche Explosion. Die Gäste geraten in Panik, stürzen sich zu Boden oder fliehen in Eile. Die Braut, Fina Jurisch (Mercedes Müller), hat das Fest kurz zuvor wütend verlassen. Am nächsten Morgen findet Alt-Kommissar Krüger (Christian Redl) sie bewusstlos in der Nähe seines Bauwagens. Als sie erwacht, kann sie sich nur bruchstückhaft an das schreckliche Ende ihres Polterabends erinnern.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap

Ein neuer Tag beginnt auf der sonnigen Insel Mallorca. Die Spannung steigt, ob die Blind Dates zwischen Mimi und Luna sowie Scharlen und Martin ein Erfolg werden. Welche Paare werden sich für ein zweites Date entscheiden? Währenddessen erlebt ein anderes Paar actionreiche und aufregende Stunden bei einer Buggy-Tour über die Insel. David, Sina und Max sind ebenfalls gerade erst angekommen und haben eingecheckt.

20:15 Uhr, ONE, Gefangen, Drama

Der erfahrene Polizist Harry Österreich (Wolfram Koch) wird unerwartet Zeuge eines tragischen Verkehrsunfalls. Trotz seiner Bemühungen kann er eine Familie mit Kindern nur noch tot aus ihrem Auto bergen. Harry erinnert sich an den Mann (Godehard Giese), der ihm am Vortag von seiner Familie erzählt hatte, als er ihn bei einer Verkehrskontrolle traf. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Einsatz für den ehemaligen SEK-Beamten erscheint, wird zu einem persönlichen Wendepunkt. Denn Harrys Situation ist kompliziert, sein Leben gerade im Umbruch. Mit einem heranwachsenden Sohn, einer Tochter in der Pubertät und seiner zweiten Frau Ellen (Antje Traue), die ein Kind von ihm erwartet, fühlt er sich zunehmend verletzlich. Je brüchiger sein familiäres Umfeld erscheint, desto mehr fühlt sich Harry zu der Familie hingezogen, die in dem verunglückten Auto saß, und zu ihrem verlassenen, einsamen Haus.

20:15 Uhr, ProSieben, Ted: Zwei Väter zuviel, Komödie

Clive (Jack Seavor McDonald) macht John (Max Burkholder) weiterhin das Leben in der Highschool zur Hölle. Ted möchte seinem Freund helfen und schmiedet einen Plan, um sich an dem Quälgeist zu rächen. Währenddessen steht Matt (Scott Grimes) eine Darmspiegelung bevor. Er überredet seine Nichte Blaire (Giorgia Whigham), ihn zur Untersuchung zu begleiten.

22:15 Uhr, ZDF, Mission: Impossible – Rogue Nation, Actionthriller

Nach seiner Rückkehr von einer Mission wird Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) am geheimen Londoner Stützpunkt der Impossible Mission Force (IMF) von Solomon Lane (Sean Harris), dem Anführer der Untergrundorganisation "Syndikat", entführt. Nachdem er sich aus dem unterirdischen Foltergefängnis befreien kann, taucht er unter. In der Zwischenzeit wird das IMF der CIA unterstellt. Auch das MI6 ist in die Mission involviert, und alle jagen den Anführer der geheimnisvollen Organisation "Syndikat".