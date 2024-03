Die Toten vom Bodensee, ... TV-Tipps am Montag

"Die Toten vom Bodensee: Die Messias": Thomas Komlatschek (Hary Prinz, l.), Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) ermitteln. (cg/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 06:01 Uhr

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) scheint ein tödlicher Fluch auf einer wertvollen Geige zu liegen. "Big Brother" (Sat.1) öffnet wieder die Container-Türen und in "Kaltfront" (ONE) sind vier Menschen durch ein schreckliches Verbrechen miteinander verbunden.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Die Messias, Krimi

Jana Wenzel (Adina Vetter) findet ihren Ehemann Christoph erdrosselt auf. Aus der geheimen Instrumentensammlung des Ermordeten fehlt eine seit Jahrzehnten verschollene Stradivari: die "Messias". Ein Mythos besagt, dass derjenige, der diese Violine spielt, eines gewaltsamen Todes sterben wird. Hat hier der Fluch seinen Tribut gefordert, oder ist das Mordmotiv doch eher weltlich? Das Opfer war Kunde eines Hehler-Rings für antike Instrumente.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Brother live – Der Einzug, Dokusoap

100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt: Die Bewohner leben 100 Tage gemeinsam in ihrer neuen Wohngemeinschaft im Container und stehen dabei unter 24-stündiger Kameraüberwachung. Big Brother sieht alles. Wer lässt sich auf die Herausforderung ein? Wer meistert 100 Tage kompletter Isolation? Wer verlässt den Container als Sieger?

20:15 Uhr, ONE, Kaltfront, Drama

Die ehemalige Gefängnisinsassin Judith (Jenny Schily) war einst in den Überfall auf die Privatbank Roloffs involviert. Der junge Jan (Leonard Carow) erkennt in ihr die Frau, die damals seinen Vater, einen Sicherheitsbeamten in der Bank, erschossen hat. Jan sucht Kontakt zu David Roloffs (Christoph Bach), dem Sohn des Bankiers, der ebenfalls seinen Vater bei dem misslungenen Raubüberfall und der folgenden Geiselnahme verlor. David kämpft mit eigenen Dämonen: Seine Mutter sinnt auf Rache an Judith für den Tod ihres Mannes. Doch je tiefer David in den Fall eintaucht, desto mehr zweifelt er an Judiths Schuld.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Batman Begins, Superheldendrama

Nach dem tragischen Tod seiner Eltern wird Bruce Wayne (Christian Bale) von seinem Butler Alfred großgezogen. Er reist nach Asien und wird dort von Henri Ducard (Liam Neeson) und Ra's Al Ghul in den Kampfkünsten ausgebildet. Als er erfährt, dass Gotham City bedroht ist, kehrt er zurück und formt sein Alter Ego als Batman. Gemeinsam mit Alfred (Michael Caine) tritt er gegen zahlreiche Verbrecher an.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap

Ein neuer Tag bringt neue romantische Möglichkeiten für die Singles im First Dates Hotel. Während Sina und Andreas sich bei ihrem zweiten Date am Strand näherkommen, steht im Restaurant des First Dates Hotels alles im Zeichen der Romantik. Linda und Philipp, Claudia und Gerold sowie Kim und David treffen zum ersten Mal aufeinander. Bei wem springt der Funke über?