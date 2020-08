03.08.2020 06:07 Uhr

TV-Tipps am Montag

Polizist Eberhofer muss in "Leberkäsjunkie" (Das Erste) strenge Diät halten. In "Die Erbin" (arte) brilliert Olivia de Havilland. Und später legt sich Charlize Theron in "Fast & Furious 8" (ZDF) mit Vin Diesel und seiner Familie an.

20:15 Uhr, Das Erste, Leberkäsjunkie, Komödie

Den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) bringt weder Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) noch ein Brand aus der Ruhe. Selbst dass bei dem Brand eine attraktive Münchnerin ums Leben gekommen ist, irritiert den Franz nicht nachhaltig. Was ihn aber wirklich aus dem Gleichgewicht bringt, ist, dass der Arzt ihm eine gesundheitsgefährdende Lebensführung attestiert und ihn auf strenge Diät setzt: Kein rotes Fleisch, viel Gemüse und keine Leberkässemmeln mehr! Beinharte Bedingungen für die Mordermittlungen, bei denen es um einen Hotel-Neubau oder auch Eifersucht geht.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee – Der Stumpengang, Thriller

Aloys Hartl (Michael A. Grimm) und seine Schulklasse finden bei einer mystischen Nachtwanderung durch die dunklen Bodenseewälder den leblosen und mit Lederkappen über den Händen gefesselten Sebastian Weidinger. Die Utensilien, mit denen der Tote gefesselt war, erzählen die Geschichte des mittelalterlichen Stumpengangs, bei dem Straftäter mit „Lederkelchen“ über den Händen gefesselt und hilflos gemacht wurden. Dann wurden sie im Wald ausgesetzt und gejagt. Während der Mordermittlung müssen die Kommissare Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) sich ihrem neuen Lebensabschnitt.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Insel, Sci-Fi-Thriller

In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer tödlichen Seuche, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Sie ahnen nicht, dass sie nur als menschliche Organlager herhalten. Dazu wird ihnen vorgegaukelt, sie hätten in der Lotterie gewonnen und dürften auf „die Insel“, den einzigen unverseuchten Ort. Der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) findet jedoch heraus, welch krankes Spiel wirklich getrieben wird.

20:15 Uhr, arte, Die Erbin, Drama

New York, Mitte des 19. Jahrhunderts: Von Männern unbeachtet lebt die junge Catherine Sloper (Olivia de Havilland) mit ihrem wohlhabenden Vater Dr. Austin Sloper (Ralph Richardson) am Washington Square. Als sich der attraktive Lebemann Morris Townsend (Montgomery Clift) um sie bemüht, nimmt Catherine überglücklich seinen Heiratsantrag an. Tatsächlich blüht die Frau mittleren Alters regelrecht auf. Doch Catherines Vater ist skeptisch und warnt sie, dass es der Gigolo Morris wohl eher auf ihr nicht unbeträchtliches Erbe abgesehen hat. Sie stellt Morris auf die Probe…

20:15 Uhr, RTL, Raus damit! Anika räumt dein Leben auf, Coaching-Format

Die eigene Wohnung ist das Spiegelbild der Seele. Psychologin und Aufräum-Expertin Anika Schwertfeger besucht in dieser neuen Doku verschiedene Menschen in ihrem Zuhause, die der Unordnung in ihrem Leben nicht mehr Herr werden. Mit wertvollen Tipps verhilft und motiviert sie nicht nur zu einem aufgeräumten Zuhause, sondern vor allem zurück in ein aufgeräumtes und strukturiertes Leben, damit der Alltag sich leichter bewältigen lässt.

22:15 Uhr, ZDF, Fast & Furious 8, Action

Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodríguez) genießen ihre Flitterwochen auf Kuba, doch die Ruhe währt nicht lange. Toretto wird von der mysteriösen Cipher (Charlize Theron) kontaktiert, die sich als Erpresserin zu erkennen gibt. Und sie hat ein ungeahntes Druckmittel in der Hand. Als Dom und sein Team von Hobbs (Dwayne Johnson) für einen neuen Auftrag rekrutiert werden, wendet sich der Anführer gegen seine eigenen Leute. Plötzlich hat die eingeschworene Gruppe ihren Freund als erbitterten Gegner. Doch keiner der Freunde kann eine Erklärung dafür finden.

(cam/spot)