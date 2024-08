Der Kommissar und der See, ... TV-Tipps am Montag

"Der Kommissar und der See: Liebeswahn": Robert Anders (Walter Sittler, r.) gerät in den Fokus der Ermittlungen der jungen Polizeikommissarin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld, M.) und deren Kollegen Martin Keller (Dominik Maringer, l.). (cg/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 06:00 Uhr

Kommissar Anders (ZDF) gerät in "Liebeswahn" unter Mordverdacht. Sat.1 macht den großen Drogerie-Check und RTL zeigt die Show "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden".

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und der See: Liebeswahn, Krimi

Die Leiche der 15-jährigen Lea Cordes wird im Bodensee entdeckt. Robert Anders (Walter Sittler), der aus Gotland in seine alte Heimat zurückgekehrt ist, war die letzte Person, die Lea lebend gesehen hat. Daher gerät er ins Visier der jungen Polizeikommissarin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld). Ihre Mutter, Johanna Wagner (Katharina Böhm), war Roberts große Jugendliebe. Die beiden nähern sich wieder an und die alte Vertrautheit flammt erneut auf.

20:15 Uhr, Sat.1, DM, Rossmann, Müller & Co. – Der Sat.1 Drogerie-Check!, Reportage

Einer aktuellen forsa-Umfrage zufolge, die von Sat.1 in Auftrag gegeben wurde, kaufen über die Hälfte der Deutschen mehrmals im Monat in einem der mehr als 5.000 Drogeriemärkte des Landes ein. Der "Sat.1 Drogerie-Check" testet die bekanntesten und beliebtesten Drogerieketten deutschlandweit auf Herz und Nieren. Wie schlagen sich DM, Rossmann, Müller & Co in den Kategorien Angebot, Kundenfreundlichkeit und Preise? Und wie gut sind die Eigenmarken im Vergleich zu den bekannten Markenartikeln?

20:15 Uhr, kabel eins, xXx – Triple X, Action

Der coole Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) gerät wieder einmal mit dem Gesetz in Konflikt und wird daraufhin von US-Geheimagent Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) kontaktiert. Gibbons schlägt Cage vor, sein Strafregister zu löschen, wenn er im Gegenzug im Auftrag des Geheimdienstes eine russische Untergrundorganisation ausspioniert. Nach einer intensiven Ausbildung zum Spezialagenten nimmt Cage Kontakt zu Yorgi (Marton Csokas) auf, dem Anführer der Gruppe "Anarchy 99", und gewinnt dessen Vertrauen. Nur Yorgis rechte Hand, die attraktive Yelena (Asia Argento), betrachtet den Amerikaner mit Misstrauen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap

Marvel hat seine Avengers, DC seine Justice League und RTL hat seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBeS" kehrt das Dschungelcamp erstmals im Sommer zurück. In dieser speziellen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika zu erleben. Wer wird die spektakulären Prüfungen meistern, emotionale Lagerfeuer-Momente überstehen und wahre Größe zeigen?

22:15 Uhr, ZDF, Die letzte Nacht in Mailand, Thrillerdrama

Polizeileutnant Franco Amore (Pierfrancesco Favino) steht kurz vor seiner wohlverdienten Pensionierung. In 35 Jahren hat er nie auf einen Menschen geschossen. Doch in der letzten Nacht vor seinem Ruhestand wird er zu einem Tatort gerufen, an dem sein bester Freund und langjähriger Partner Dino bei einem Diamantenraub ums Leben kam. Dieser Schicksalsschlag wirft Amores Leben komplett aus der Bahn. Plötzlich ist alles, was ihm wichtig ist, in Gefahr: seine Arbeit, seine Liebsten und sogar sein eigenes Leben. Diese letzte Nacht wird zur größten Herausforderung seiner gesamten Karriere.