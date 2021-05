TV-Tipps am Pfingstsonntag

"Rampage - Big Meets Bigger": Davis Okoye (Dwayne Johnson) und der Silberrückengorilla George. (cg/spot)

23.05.2021 06:00 Uhr

Dwayne Johnson legt sich in "Rampage" (ProSieben) mit mutierten Riesentieren an. In "Die Unglaublichen 2" muss die Superfeldenfamilie erneut die Welt retten. Tom Hanks bleibt in "Inferno" (RTL) nicht viel Zeit, um eine tödliche Seuche zu stoppen.

20:15 Uhr, ProSieben, Rampage – Big Meets Bigger, Monsteraction

Der Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) und der Silberrückengorilla George haben ein inniges Verhältnis zueinander, denn Davis hat den Affen von klein auf erzogen. Als ein illegales Genexperiment schiefgeht und George plötzlich zu einem riesigen Monster mutiert, muss Davis schnellstmöglich ein Gegenmittel finden, um seinen tierischen Freund zu retten. Denn dieser ist bereits ins Visier der Regierung geraten.

20:15 Uhr, RTL, Inferno, Mysterythriller

Um eine globale Katastrophe zu verhindern, muss der Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) versteckte Hinweise in Dantes „Göttlicher Komödie“ entschlüsseln. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Italien plagen ihn zudem Gedächtnisstörungen und schreckliche Visionen. Gemeinsam mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) versucht Langdon, seine Erinnerung wiederzuerlangen und das Rätsel zu lösen, um die bevorstehende Katastrophe abzuwenden.

20:15 Uhr, ZDF, Wir bleiben Freunde, Komödie

Doro (Ulrike Kriener) kann mal wieder nicht Nein sagen, und so nimmt sie ihren Ex-Mann Volker (Henry Hübchen) als Pflegefall auf Zeit bei sich zu Hause auf. Dabei ist sie gerade frisch verliebt in Moritz (Marcel Hensema). Kann das gut gehen? Volker hat Arm und Bein in Gips, liegt fortan auf dem Sofa im ehemals gemeinsamen Haus und fühlt sich überaus wohl. Doro aber ist hin- und hergerissen zwischen liebevoller Fürsorge für Volker und ihrem neuen Freund Moritz – der den Ex immer unerträglicher findet.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Unglaublichen 2, Digitrickabenteuer

Die Unglaublichen nehmen erneut den Kampf gegen das Böse auf, doch ihre Taten werden nicht von allen geschätzt. Ganz im Gegenteil – die Regierung erklärt das Helden-Dasein sogar für illegal. Winston Deavor hingegen versucht, den einst guten Ruf seiner Idole wiederherzustellen. Der Plan: Während Bob zu Hause auf die Kinder aufpasst, soll „Elastigirl“ undercover auf Verbrecherjagd gehen. Dies ist auch nötig, besonders als der Superschurke „Screenslaver“ auf den Plan tritt.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Comedian Olaf Schubert, Entertainerlegende Jürgen von der Lippe und Sängerin Mandy Capristo wollen Koch-King Steffen Henssler in dieser Folge „Grill den Henssler“ so richtig einheizen. Unterstützung gibt es zum ersten Mal im Doppelpack: Die Zwillingsschwestern Nathalie und Jennifer Dienstbach stehen ihren Promi-Schützlingen als Koch-Coaches zur Seite, um das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen.