"In Wahrheit: Zwischen Recht und Gerechtigkeit": Judith (Christina Hecke) und Freddy (Robin Sondermann) befürchten eine Entführung mit Mordabsicht. (cg/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 06:01 Uhr

In "In Wahrheit: Zwischen Recht und Gerechtigkeit" (ZDF) wird eine junge Frau tot aus der Saar geborgen. In der "großen Maus-Show" (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen. Außerdem soll der Taschendieb "Aladdin" (Sat.1) eine Wunderlampe klauen.

20:15 Uhr, ZDF, In Wahrheit: Zwischen Recht und Gerechtigkeit, Drama

In der Saar wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Sie wurde erstickt, und in ihrem Körper findet sich ein Betäubungsmittel. Der Vater des Opfers (Jörg Pose) verdächtigt die Ex-Freundin Roxy (Martina Schöne-Radunski). Judith (Christina Hecke) und Freddy (Robin Sondermann) nehmen die Ermittlungen auf. Auch der Chef der Verstorbenen gerät ins Visier, da er in seiner Praxis das gefundene Betäubungsmittel verwendet. Der Fall weist außerdem Parallelen zu einem ungelösten Fall in Frankreich auf, bei dem damals auffällig nachlässig ermittelt wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Maus-Show, Wissensshow

Die verrückteste Familienshow Deutschlands kehrt mit einem neuen Namen und spannenden Rätseln zurück. Stimmenklone, die durch künstliche Intelligenz erzeugt werden, könnten in der "großen Maus-Show" für einige Verwirrung sorgen. Der 12-jährige Kerem ist fasziniert von diesen Fakes und fragt sich, wie man herausfinden kann, was wirklich echt ist. Zu den Gästen zählen Annette Frier, Wincent Weiss, Christoph Maria Herbst, Smudo, Felix Neureuther und Jana Ina Zarrella.

20:15 Uhr, Sat.1, Aladdin, Abenteuer

Aladdin (Mena Massoud) ist als Taschendieb auf den Straßen von Agrabah bekannt. Als er bei einem seiner Beutezüge auf Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) trifft, ändert sich sein Leben schlagartig. Von Liebe überwältigt, begeht er einen Fehler und wird verhaftet. Doch dann erscheint der zwielichtige Großwesir Jafar (Marwan Kenzari) und bietet ihm die Freiheit im Austausch gegen eine magische Lampe an.

20:15 Uhr, VOX, Pacific Rim – Uprising, Action

Die Kaiju sind zurück – stärker als jemals zuvor! Jake Pentecost (John Boyega), einst ein vielversprechender Jaeger-Pilot, hat seine Karriere aufgegeben und ist kurz davor, ins kriminelle Milieu abzurutschen. Doch als die Kaiju überraschend erneut angreifen, muss er sich der Verantwortung stellen und das Vermächtnis seines Vaters antreten. Unterstützt wird er von seinem Rivalen Lambert (Scott Eastwood) und der jungen Hackerin Amara (Cailee Spaeny).

21:45 Uhr, ZDF, Der Alte: Ein Tag im Leben, Krimi

Lena Thoma (Maya Haddad), eine Gerichtsvollzieherin, wird tot aufgefunden. Es scheint, dass sie durch einen Sturz auf ein gepfändetes Herrenrad in ihrem Büro ums Leben kam. Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team tauchen in die Welt ihrer Arbeit ein und prüfen, ob einer ihrer Schuldner einen Grund gehabt haben könnte, sie zu töten. Trotz ihrer Rolle als Gerichtsvollzieherin versuchte Lena Thoma immer, ihren Mitmenschen Wege aus ihrer finanziellen Notlage aufzuzeigen.