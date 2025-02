Helen Dorn, Klein gegen Groß, ... TV-Tipps am Samstag

"Helen Dorn: Mordsee": Helen Dorn (Anna Loos) ermittelt im Hafen. (cg/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 06:00 Uhr

Helen Dorn (ZDF) ermittelt, als ein junger Mann von einem Containerschiff in den Tod stürzt. Im Duell "Klein gegen Groß" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern. In "Hexen hexen" (ProSieben) stemmt sich ein kleiner Junge gegen böse Magie.

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Mordsee, Krimi

Ein äthiopischer Mann stürzt nach einem hitzigen Videotelefonat mit seiner Mutter in der Seemannsmission im Hamburger Hafen von einem Containerschiff ins Meer. Doch kein Schiff meldet ein fehlendes Besatzungsmitglied. Helen Dorn (Anna Loos) kommt der Vorfall mysteriös vor – insbesondere als der einzige Augenzeuge des Falls nie lebend bei ihr auf der Wache ankommt.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell, Show

In der neuesten Ausgabe von "Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell" treten unter anderem die Schauspielerinnen Emilia Schüle und Karoline Herfurth, Moderator und Entertainer Wigald Boning, Smudo von den Fantastischen Vier, Olympiasiegerin und Gymnastin Darja Varfolomeev, "Tour de France"-Legende Jan "Ulle" Ullrich, Model-Coach Bruce Darnell sowie "Klein gegen Groß"-Allstar Jan Josef Liefers gegen talentierte Kinder in spannenden Herausforderungen an.

20:15 Uhr, ProSieben, Hexen hexen, Fantasy

Eine Großmutter (Octavia Spencer) setzt alles daran, ihren Enkel (Jahzir Bruno) vor den Hexen, die Kinder verabscheuen, zu beschützen. Um auf Nummer sicher zu gehen, ziehen die beiden in ein Hotel. Doch ausgerechnet dort findet eine Hexenkonferenz statt, bei der die endgültige Auslöschung aller Kinder geplant wird. Der Siebenjährige gerät ahnungslos mitten in die Versammlung und begegnet der mächtigen Oberhexe (Anne Hathaway).

Video News

20:15 Uhr, Sat.1, Ron läuft schief, Animation

Barney, ein schüchterner Teenager, hat kaum Freunde in der Schule. Als sein Vater ihm einen Roboter namens Ron schenkt, ist Barney begeistert und sieht in ihm einen treuen Begleiter. Doch als Ron beginnt, technische Probleme zu zeigen, wird die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe gestellt.

20:15 Uhr, VOX, Pacific Rim – Uprising, Action

Die Kaiju sind zurück – stärker und gefährlicher als je zuvor! Jake Pentecost (John Boyega), ein ehemaliger Jaeger-Pilot mit viel Potenzial, hat seine Karriere aufgegeben und droht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Doch als die Kaiju erneut angreifen, entscheidet sich Jake, in die Fußstapfen seines legendären Vaters zu treten. Gemeinsam mit seinem Rivalen Lambert (Scott Eastwood) und der jungen Hackerin Amara (Cailee Spaeny) stellt er sich dem Kampf gegen die Bedrohung.